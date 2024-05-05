高雄市政府農業局於4月梅子結果豐收時節推出「春之梅好．三部曲」企劃，場場秒殺供不應求，周末在鳳山婦幼青少年活動中心迎來系列活動最終回「三部曲．向自然學習的梅料理」，參與民眾跟著主廚一起將梅子入菜做食驗，發揮創意，用味蕾細品高雄春天特有的滋味，體驗大自然的餽贈。

首部曲以梅醋喚醒味蕾；二部曲以梅酒帶領民眾細品春日的美好；三部曲則是回歸自然，利用梅子加工品製作料理，將每個階段的梅子，透過不同的體驗封存起來，讓美味延續。

農業局表示，每場活動在開放報名即秒殺完售，相當受到歡迎，期望透過活動，讓民眾接觸天然食材，慢慢累積家庭對於健康飲食生活的觀念，進而愛上食用在地食材。

春之梅好系列活動特別與高雄最老字號、也是全台唯一政府立案的微風市集攜手合作，跟著小農逛市集，透過走讀，認識在地食材及有機認證相關資訊，讓參與者可以在互動中更加理解微風市集和友善農業的精神。

料理活動邀請曾獲亞太年度十大青年菁英名廚周黃建文，手把手進行料理教學，用脆梅與小黃瓜，加入鹹鹹的花生醬和甜甜的蜂蜜，製作脆梅黃瓜；也運用紫蘇梅融入料理，手作梅子鮭魚飯糰；最後使用梅子醬，搭配當季蔬菜，完成一道清爽的沙拉。活動豐富到讓民眾直呼好超值，開心認識食材，也讓孩子培養對食物的尊重與感激，希望未來還能參與更多類似活動。

高市府農業局長張清榮表示，繼青梅之後，農業局還會持續辦理各種有趣好玩的食農教育企劃，歡迎大家踴躍參與。喜愛高雄豐富在地食材的民眾記得關注臉書「高通通-高雄Super Go-高雄市政府農業局」，一起品嘗、推廣尚青尚安心的高雄美味食材。

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