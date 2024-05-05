嘉義市世賢圖書館開館超過30年，是嘉義市民生活、閱讀學習重要場域，因建物已有年紀，市府獲中央前瞻計畫經費補助，將投入約1620萬元進行耐震能力補強等工程，預計5月13日起休館，預計明年2025年1月完工後開館。

嘉義市政府文化局表示，市長黃敏惠非常重視公共環境安全，面對強震的頻繁發生，積極檢視老建物抗震力，而世賢圖書館開館至今33年，為西區重要閱讀場館與藝文推廣據點，去年獲得中央前瞻計畫經費補助1457萬8000元，加上市府自籌162萬元，將進行館內地上6層至地下1層RC擴柱補強工程，完工後可大幅提升結構耐震性能。

文化局指出，這次耐震能力補強工程除強化建物的整體結構安全外，也將同步優化圖書館借還書設備，增設RFID預約書取書櫃與智慧還書架，未來可提供24小時預約書取書服務及自動還書服務，提供更安心友善與智慧便捷的閱讀空間。

文化局提醒，施工期間，民眾可前往文化局圖書館、黃賓紀念圖書館運用閱讀資源、或善用嘉義市公共圖書館數位閱讀服務等。