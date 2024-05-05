對於國民黨立委徐巧芯質疑外交部，為了援助烏克蘭，與捷克簽訂「有關建立促進烏克蘭重建初級醫療照護能量夥伴關係瞭解備忘錄」。外交部則反批徐巧芯，憑空捏造誣指密約、推理邏輯荒謬匪夷所思、不負責任無端指控，令人無法接受。國民黨台北市議員張斯綱笑稱，吳釗燮不做外交部長了，整個大翻臉，罵到爽為止。張斯綱認為，援助烏克蘭大大方方，沒什麼好嗆徐巧芯的！

國民黨立委徐巧芯4日深夜再度爆料指稱，我方與捷克簽了一筆協助烏克蘭的專案，美名是「促進烏克蘭重建初級醫療照護能量夥伴關係」，花費高達「一千萬美元」，而且指定「捷克衛生科技院」（CHTI）執行計劃；其中300至400萬要採購台灣醫材。徐巧芯質疑，請問到時候是哪些廠商能夠得標吃到肥肉？不是一樣是政府決定的嗎？

外交部今（5）日對此回應，依據該備忘錄，雙方議定在3年中合作協助烏國重建初級醫療照護能量；由捷克政府指定捷克衛生科技院擔任執行機構來執行援款，協助烏克蘭東部地區醫院重建受戰火影響的初級醫療照護能量，同時受雙方代表處的共同監督；該備忘錄中載明，我國捐款中，百分之三十至四十應用於向台灣製造商採購，以促進兩國醫材產業的商業合作。

外交部強調，在備忘錄簽署後，依據「條約締結法」規定行文立法院備查，一切依法辦理，也公開對外發布新聞稿。

外交部批徐巧芯，憑空捏造並誣指為密約，影射圖利私部門，其推理邏輯的荒謬令人匪夷所思，不負責任的無端指控與問政方式，更是令人無法接受。

外交部稱，對政治人物短視近利，一味圖謀網路政治聲量，顛倒黑白，操弄是非，打擊前線外交人員士氣，更嚴重的是抹黑理念相同民主夥伴國家，破壞台灣國際形象的一系列造假虛構手段，予以強烈譴責。

對此，國民黨台北市議員張斯綱今日在《新聞大白話》認為，吳釗燮不做外交部長了，以後國安會秘書長除了預算之外，基本上不需要到立法院備詢，所以最後整個大翻臉，不想回答就直接嗆，也不想演了。

張斯綱笑稱，吳釗燮看徐巧芯不爽，才不管，每天都嗆。嗆完之後餘氣未消，還叫外交部新聞中心再嗆一次。反正不幹了，罵到爽為止。

張斯綱認為，援助烏克蘭是跟全世界民主國家站在一起，大大方方，這件事也沒什麼好嗆的！