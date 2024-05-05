儘管AI（人工智慧）引發全球投資狂潮，但高齡93歲的「股神」巴菲特（Warren Buffett）卻對AI技術的發展感到緊張，甚至將其比喻為「核武器」，同時也警告，AI詐騙恐成為下一個大型「成長行業」。

隨著AI技術越來越進步，詐騙手法也跟著「提升」。巴菲特4日在波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）年度股東大會上分享自身體驗，指稱曾在螢幕上看到AI生成的自己影像，有著他的聲音，穿著他的衣服，但口中說著一些「自己肯定不會說的話」，就連他的妻子與孩子也很難確定它們是假的。

巴菲特坦言，AI技術創建的圖片與影像已經變得如此令人信服，幾乎無法分辨真偽，讓他感到有些緊張。

他後續又舉例，若有人用AI生成圖像，假扮成你的女兒，並說「我剛出了車禍，需要匯款5萬美元」，可能就會讓很多人受騙上當。

巴菲特直言，如果他對投資詐欺感興趣，那麼AI將成為有史以來最大的「成長產業」。巴菲特把AI的出現比喻為核武器的發明，「去年我就曾提過，當我們研發核武時，就像是把精靈從瓶子裡放了出來，精靈最近做了一些可怕的事情，而這個精靈的力量讓我非常害怕，我不知道如何將精靈放回瓶子裡，AI也有些類似」，他還補充說，「我們可能希望從未見過那個精靈」。

不過巴菲特仍謹慎表示，自己對AI一無所知，但他不會否認其存在或認為它不重要。巴菲特認為，作為一個對AI根本不懂的人來說，AI在好事或壞事方面都有巨大潛力，而他不知道結果會如何。