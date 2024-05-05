味全龍洋投鋼龍原本要在開季第2戰就擔綱先發任務，沒想到碰上落枕攪局，直到5月才迎來本季初登板，最後用85球投5局無失分，加上隊友火力支援拿下本季首勝。

鋼龍因為落枕沒能趕上開季，還出現壓迫神經的情況，導致復出時間增加許多，今天他面對台鋼雄鷹，雖然局局都有被上壘，但都能順利化解危機，最後繳出5局6K、1保送，被敲6支安打、無失分成績。

總教練葉君璋認為，鋼龍復出首戰投得很好，雖然局局都讓打者上壘，但都能化解比較重要，「他之前調整的時候感覺不是很順暢，沒想到今天狀況很好，比我想像的好。」

鋼龍也說，知道今天是打下午2點的比賽，因此有提前做好準備，補充很多水分，「我覺得今天感覺很好。」局局都讓人上壘，他認為這就是棒球，「幾顆被安打的球都是紅中，但也趁這個機會認識台鋼，也學習處理壘上有人的狀況。」

5局上鋼龍被首棒打者曾子祐敲安上壘，但連續三振掉葉保弟、王柏融、魔鷹，他歸功於捕手林辰勳配球，幫他能夠成功守住。