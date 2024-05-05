英國非營利獨立調查機構「Skytrax」於近期公布「全球十大乾淨機場」排名，日本有4個機場拿下名次，台灣的桃園機場也列入前10名的行列中。

「Skytrax」表示，因為經歷過疫情的關係，他們認為機場的乾淨程度對於旅客十分重要，因此這次的評選標準中，將地板、座椅、公共區域以及衛生設施等進行評比，而榜單的前10名次中，9個名次都在亞洲，當中日本有4座機場奪下榜首等名次，台灣桃園機場贏過許多國家，也列在第9名，詳細名單如下：

1.日本東京羽田機場

2.南韓首爾仁川機場

3.新加坡樟宜機場

4.卡達杜哈哈馬德機場

5.日本名古屋中部國際機場

6.日本東京成田機場

7.日本關西機場

8.香港機場

9.台灣桃園機場

10.瑞士蘇黎世機場

「Skytrax」除了列出全球機場的排行外，也在每一個區域選出當地最乾淨的機場，亞洲地區以東京羽田機場為首，中東地區則是卡達杜哈哈馬德機場，歐洲則是瑞士蘇黎世機場。

而在美洲方面，北美則是加拿大溫哥華國際機場，中美則是哥斯達黎加的胡安·聖瑪麗亞機場，南美則是厄瓜多爾的蘇克雷元帥國際機場，非洲則是南非開普敦機場，澳洲／大洋洲則是澳洲布里斯本機場。