韓國實力女團MAMAMOO成員玟星一連兩天4日、5日首登高雄流行音樂中心，與6000名粉絲歡度首次個人世界巡迴演唱會《Moon Byul 1ST WORLD TOUR [MUSEUM ： an epic of starlit]》，開唱沒多久就讓粉絲現場點歌，打趣請大家一起開會決定再齊喊，更叮嚀要認真開會，當起真的「文教授」逗樂粉絲，還寵溺的說：「讓你們美夢成真吧！」她走向搖滾區收下粉絲自製的3本「歌詞訓練本」，隨機挑了13首歌曲清唱。

準備演唱會的期間，玟星表示花了許多心思挑選歌曲，在繆思概念的幫助下，也想在粉絲面前展現更多樣貌，表現與MAMAMOO截然不同的玟星，想著趕快來高雄，因此今天興致非常高昂，不僅邀請粉絲從她頭上拿下亮片，讓大家羨慕不已，還拿了3位粉絲的手機自拍、3度近距離接觸，使現場氣氛親暱又火熱。

玟星全場又唱又跳，同時展現歌唱與舞蹈實力。（希林國際提供）

玟星首次個人世界巡迴演唱會，兩天都演出超過20首歌曲，並特別帶來新歌《이륙（TAKE OFF）》希望粉絲能以這首歌記得今日，感性的表示：「每個瞬間都流逝的很快，但我想成為粉絲們身邊永永遠遠唱歌的歌手。」讓粉絲們聽了感動不已。