在美國公布已烏克蘭ATACMS飛彈以後，烏克蘭使用ATACMS也愈來愈大膽，開源情報(OSINT)指出，烏克蘭曾經對盧干斯克州的俄軍士兵訓練場發動打擊，一舉消滅了 100 多名俄羅斯士兵。

商業內幕(BusinessInsider)報導，OSINT 和軍事分析人士稱，烏克蘭 ATACMS打擊的是離前線80公里的被佔領地區。如果烏克蘭還只有短程ATACMS，那麼無法完成這一次打擊。

隸屬美國海軍分析中心的Osinttechnical在X平台(也就是推特)三發布的兩段空拍影片，是由一架有地理位置辨識，以及長鏡頭攝影能力的滯空型偵查無人機所紀錄，無人機拍攝到在森林旁邊，有100多個移動的人群，也就是俄羅斯士兵，之後好幾枚M39型 ATACMS 戰術彈道導彈襲擊了訓練區，造成一片煙塵。

Удар по скупченню О/C противника на Луганщині

M39是一種廣域型彈種，彈頭段有數百枚圓球狀的M74集束彈藥，對非裝甲、非埯體的目標破壞力很大。影像顯示，這幾枚ATACMS的轟炸間隔僅一兩秒，其中一枚飛彈幾乎直接命中俄羅斯士兵的活動區域。

開源地理定位計畫 GeoConfirmed表示，這次攻擊發射了4枚 ATACMS，攻擊地點位於烏克蘭東部的羅戈韋村(Rohove)。

根據《紐約時報》報道，美國是在上個月秘密向烏克蘭提供了約100枚的長程 ATACMS，之後就發生了這起攻擊事件。這些新到貨的飛彈，射程達到300公里，使得烏克蘭可以打擊離前線更遠、更高價值的目標。

一位不願透露姓名的美國高級表示，烏克蘭士兵取得ATACMS的時間，比美國政府公布的日期還要稍早，他們已經在四月中旬使用了，第一個攻擊目標，是位在克里米亞的的俄羅斯佔科伊軍用機場，成功摧毀了4具S-400防空飛彈發射器、3座雷達站、防空設備和空域監視設備。

軍事分析家卡伯(Philip Karber)表示，遠程ATACMS有可能「讓克里米亞俄軍部署變得毫無價值」。