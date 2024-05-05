英國央行將於5月9日公布利率決策，市場預料此次決議應會按兵不動，將基準利率維持在5.25％的15年高點，但眼見英國通膨已降溫，投資人聚焦於央行會後聲明所透露的訊息，以推敲英國啟動4年來首度降息的時間點。

英國基準利率維持在5.25％數月時間，該國經濟走出衰退泥濘，就業市場展現通膨熱度，加上被全球金融市場視為指標的美國聯準會（Fed）正在延後降息時間，這些情況都使部分專家認為利率調降不宜躁進。

上周台股高檔震盪，3日指數收高20,330.32點站回月線20,238點上，周K線連兩紅。本周盤勢持續拚站穩月線上震盪格局，市場聚焦上市櫃公司4月營收及新一波法說會，前者關注台積電、聯發科最新業績，後者留意環球晶、文曄、聯詠等半導體相關公司法說會釋出營運展望。

3日的三大法人買超173.87億元，外資買超166.98億元，投信買超20.95億元，僅自營商賣超14.05億元；上周因勞動節休市四個營業日合計三大法人買超金額479.11億元，外資周買超351.92億元，投信周買超132.46億元，自營商周賣超5.27億元。上周外資期貨市場也增持空單，3日外資的台指期未平倉空單1萬9,457口，周增持空單5,569口。

上周因台指期「窄基指數」效應，台積電震盪偏弱走勢，3日股價收780元，低於月線，周股價跌幅0.26％。檢視上周外資淨買超台積電1萬7,512張，其中5月2日外資賣超8,856張後，5月3日隨即轉為買超1萬3,351張。本周上市櫃公司密集公布4月營收，值大盤指數重上2萬點關卡高檔震盪行情之際，市場緊盯基本面，首要關注台積電、聯發科等權值龍頭的最新營收表現。

4月新台幣貶、台股狂震，法人預估，外資連五月的淨匯入恐終止，4月預估將呈現淨匯出！金管會每月公布外資動向，5月6日預計公布4月的最新淨匯入狀況，由於台股4月上演大怒神、上沖下洗，儘管月線收漲102點、2萬點也有守住，但單日跌破千點的重挫讓人記憶猶新，加上4月在利空籠罩之下，台幣狂貶5.52角，法人預測，外資4月賣股求現、呈現匯出的機率大，因而才造成台幣狂貶。

回顧外資今年1月、2月淨匯入各34.71億美元、50.75億美元後，在AI題材持續、美四大指數走高的帶動下，台股相關供應鏈也吸引外資進駐，讓3月淨匯入金額擴大到66.62億美元，從去年11月至今年3月以來外資持續的認錯回頭已淨匯入新台幣1.1兆元的熱錢，帶動台股站上2萬點。

NAND大廠群聯（8299）將於10日舉行法說會，2024年以來業績展翅高飛，不僅營收繳出月增及年增「雙增」佳績，且創新高。

群聯3月營收67.75億元，月增45％、年增73％，刷新歷史單月營收新高紀錄。累計1～3月達165.26億元，年成長達64％，為歷史同期次高。

群聯表示，NAND原廠自2023年第三季中啟動漲價策略 至今，NAND原廠的獲利水準已逐漸恢復正常，NAND原廠有正常獲利後，開始穩定NAND價格，並依據市場需求緩步調升產能利用率，以滿足近期在各種NAND儲存應用，例如伺服器、嵌入式系統、車用電子等的需求回溫。

上銀集團旗下上銀、大銀微系統，第一季來自半導體、自動化等產業訂單有回溫的跡象，為縮減交期，3、4月生產線均恢復加班趕工，10日均召開董事會承認第一季財報，下午舉行法說會，說明景氣、接單及未來營運展望。市場預期，上銀及大銀第二季起營運逐季成長。

兩岸旅遊交流有望鬆綁，繼大陸文旅部4月28日宣布開放福建居民赴馬祖旅遊後，大陸移民管理局推出的「便民利企」出入境管理六項政策措施將於5月6日生效，包括試點開放北京、上海、成都、南京等20個城市可全程網上申辦補發赴台證，被認為是為兩岸旅遊暖身。

大陸經濟自年初以來開啟快速修復模式，不過行業分化趨勢也愈加明顯。財新於5月4日公布4月份中國製造業採購經理人指數（PMI）、5月5日公布4月份中國服務業PMI，市場預期，大中小企業PMI指數將延續分化，且服務業復甦動能將繼續優於製造業。