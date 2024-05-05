母親節即將到來，許多人都為了該送媽媽或是另一半什麼禮物而苦惱。一位人夫近日表示，為了幫老婆挑選禮物，他考慮了吹風機、保養品、化妝品等，不過無法確定什麼才能讓老婆滿意，又怕送了可能會有反效果，因此決定上網求助，貼文曝光後引發熱議，許多網友紛紛建議送高檔吹風機最好。

原PO在PTT發文指出，老婆最近吹頭髮時常因為打結喊痛，梳頭時也掉了一堆頭髮，讓他感到很心疼，「想說可以換一台好一點的吹風機給她，但不知道女生對吹風機有沒有什麼使用習慣」；保養品部份自己平時就會陪著老婆選購，「愛用的牌子大概就百貨常見的類型，感覺保養品就很安全牌，雖然不會太驚喜但也不會錯」；化妝品則是看了許多網路影片，發現女生收到包色化妝品都很開心，但原PO也怕老婆收到後反而不悅。

對此，許多網友紛紛回應，「Dyson吹風機好用」、「吹風機吧，其他兩個都很看個人，買錯直接掰掰」、「推吹風機的話會可以選國際牌最頂的NA0J，主打保濕多功能，吹起來不乾燥」、「口紅我是不建議啦哈哈哈，我老公之前送我一支，從來沒用過…但又不敢說，怕他傷心」、「如果她頭髮很多，吹風機確實是個超棒的禮物」、「我老公去年買Dyson吹風機給我！超開心」。

另外也有不少人建議原PO可以直接表達心意或是送紅包，讓老婆選擇想要的禮物，「不能直接讓她選嗎？我都拜託老公不要給我驚喜（嚇），連要送我吹風機，我都直接指定品牌型號讓他去買，至少確定是我要＋會用的」、「認真說紅包或現金匯款，還有一大束鮮花，化妝品女生會有喜歡的品牌，建議帶她去選，不然挑錯根本不會用」、「錢最實在啦」。