0403地震衝擊花蓮觀光及產業，在地商家和農民急需銷售管道，花蓮縣政府5日推出「挺花蓮‧有購力」網站，提供花蓮的優質產品銷售平台。台東縣長饒慶鈴親赴花蓮，出席活動前特地前往花蓮市區繞了一圈，她說「這可能是當縣長的職業病」

花蓮縣長徐榛蔚致電4位藍營女力首長，饒慶鈴、嘉義市長黃敏惠、宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚、台中市長盧秀燕都應邀出席。

饒慶鈴說，花東本一家，台東會在各項招牌活動中為花蓮留1個最溫暖的位置，包括7月6日至8月19日的台灣國際熱氣球嘉年華及5月18、19日的東浪嘉年華等最大型觀光活動，讓花蓮農特產品免費進駐展售，一起振興共好。

饒慶鈴表示，特別拜訪花蓮市長魏嘉彥，代替「姐妹市」台東市公所傳達，將有10個團次來花蓮旅遊，縣府將補助經費，用實質行動支持花蓮，至於台東團去哪，都交給花蓮市公所來安排。

饒慶鈴說，記者會前特地到市區繞了一圈，觀察情況，可能是當縣長的職業病，真的要給花蓮縣政府團隊一萬個讚，復原得非常快，不到1個月的時間拆掉13棟建物，花蓮的效率及齊心，是非常令人感動的。

饒慶鈴說明，0403花蓮大地震及持續的餘震讓花蓮的農特產品銷售受影響，更因為蘇花公路路況不穩而增加許多運銷成本。花東本一家，深知天災帶來的傷痛與不便，台東感同身受，也深知復原之路漫長且艱辛。

有關花蓮觀光業者不滿中央振興補助納入台東自由行，饒慶鈴回應，行政院是掌握資源的人，這次花蓮、台東都受災，應感同身受並擴大資源力度。