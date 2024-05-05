民眾到加油站發票存載具後發現遲遲未入帳，才發現是加油店員工刷自己的載具，東窗事發後該名員工已離職。（讀者提供／洪靖宜高雄傳真）

發票存載具方便又環保，不過高雄1家加油站就被爆出有員工，未將發票存入顧客所提供的載具，反倒是刷自己的載具，顧客發覺不對勁，打電話到加油站詢問，事跡敗露。警方表示，已主動通知涉案張姓男員工到案說明釐清，並將持續擴大清查被害人身分，全案將依涉嫌侵占罪函送偵辦。

有網友在《Dcard》PO文今年3月22日到高雄小港區一家加油站加油，當天是一名男姓加油員幫忙服務，自己使用發票載具，但直到3月26日雲端發票都沒有入帳，只收到會員點數。經打電話到加油站詢問，加油站自行清查後坦承該加油員將顧客的雲端發票存入自已載具內。

該加油站黃姓站長接受媒體訪問時表示，該名員工平時表現正常，此次也是被害人聯絡才發現他盜刷客人載具，已經去警局備案，是員工個人的行為，盜刷約幾10張，而該名員工已在輔導師面前將所盜刷的發票捐給社福團體，目前人已離職。

轄區小港分局表示，5日警方主動連繫被害人至轄區派出所報案，並迅速展開調查，經查該加油站離職員工為28歲張姓男子，從2023年12月至2024年4月15日遭公司解職前，利用顧客加完油付帳後，未將發票存入顧客所提供的載具，意圖自己不法之所有而將顧客發票存入自己載具內。

警方已主動通知涉案張姓男子到案說明𨤳清，將持續擴大清查其餘被害人身分，全案將依涉嫌侵占罪函送高雄地方檢署偵辦。