母親節感恩活動，消防局教導正確防災知識及技能。（圖／消防局提供）

台北市消防局第三大隊與永安里辦公處，今5日於永安國小舉辦｢2024永安里母親節感恩活動暨社區防災園遊會｣，教導民眾學習正確的防火、防災知識以及災害應變技能。

消防局表示，自今年4月3日花蓮外海地震發生後，迄今仍有大大小小的餘震不斷地發生。消防局呼籲民眾，地震發生時，應立即採取「趴下、掩護、穩住」之動作，躲在附近的桌下或是柱體旁邊，並以桌子或堅固物體保護頭部、頸部，避免因移動或掉落物導致受傷。此外，地震停止後，應馬上確認周遭家人、朋友是否安全，並檢查家中瓦斯、火源是否關閉，以預防火災發生，進而避免二次災害造成災情擴大。

消防局多年來持續創新，製作多種防災電子書提供市民朋友學習防災知識，包含防災手冊「臺北防災立即go」，以及把資訊變得簡單易懂的防災易讀手冊「地震來了怎麼辦」、「颱風來了怎麼辦」、「火災來了怎麼辦-預防篇」、「火災來了怎麼辦-避難逃生篇」等，大家可以在本次宣導活動踴躍下載，一起建立全民防災的安心家園。

本次防災園遊會內容精彩萬分，活動以舞臺表演、闖關活動及有獎徵答為主軸，同時設置包含「滅火小英雄」、「救命三寶下載e塊來」、「防震知識」、「消防風水師」、「CPR體驗」等宣導攤位，共同學習正確的防災觀念。