連續2天享受隊友撥水慶祝，陳俊秀5日紮實用手中球棒幫球隊贏球，在延長賽11局下，隊長王威晨2分炮追平，他再補上生涯第5支轟，5支再見安打都是全壘打寫下中職紀錄，以8比7氣走富邦悍將，「金控大戰」3連戰中拿下2勝。

昨天9局下滿壘4比4平手時，陳俊秀被富藍戈K中，「黃衫軍」靠著再見觸身球勝出，今天兩軍繼續在洲際交手，戰況依舊膠著，雙方你來我往互有領先，悍將在8局上靠著申皓瑋安打追平，也讓比賽進入延長賽。

10局起突破僵局制雙方都無功而返，11局上悍將首棒打者申皓瑋靠選球上壘，一二壘後葉子霆短打造成對方守備失誤，再靠林哲瑄高飛犧牲打攻下單局第2分。

落後2分的兄弟在11局下面對悍將第6任投手林旺熙，隊長王威晨一棒敲出右外野2分炮追平，2出局後陳俊秀瞄準第1球就出棒，1棒結束比賽，這是陳俊秀生涯第5支再見轟，前1支是在2020年7月29日、當時還是在桃猿隊時，從現在隊友李振昌手中敲出。

賽後陳俊秀站上MVP頒獎台說：「因為我們隊長打了全壘打，我告訴自己要把握住機會，上次沒把握住（敲雙殺），這次就想辦法把球打到外野，越遠越好。」

而另一地在台南的獅猿之戰，統一獅趁著樂天桃猿先發投手魔神樂退場後展開反撲，6局下猛攻一輪，靠著4支安打、2次四壞球保送攻下3分逆轉，終場以5比3擊敗樂天桃猿，避免陷入連敗，也拿下本季第19勝（6敗），戰績持續獨走。