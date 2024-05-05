國民黨立委徐巧芯日前質詢外交部長吳釗燮時，吳釗燮跳針連嗆10次「趕快去告我藐視國會罪」。桃園市議員于北辰表示，徐巧芯的問政，只為了激怒官員、嘲笑官員，想盡辦法羞辱官員、羞辱外交部長，看了都會氣死。對此，徐巧芯表示，于北辰看她對吳釗燮質詢，很生氣，但是當天她是非常平和的。

徐巧芯今(5日)在中天政論節目《週末大爆卦》中酸說，于北辰應該要把3x7=21這個部分先了解清楚。她表示，當天她對吳釗燮的質詢，當然于北辰很生氣，可能是看到吳釗燮最後EQ、情緒管理有問題，一直喊「告我藐視國會啊」。

徐巧芯接著指出，可是去看畫面，她是非常平和的，是吳釗燮自己要丟出這個話題，說「有中華民國的立法委員踹中華民國一腳」，她是立法委員，當然有責任問他是誰？她也沒氣急敗壞拍桌子，她很溫和，很多人就說徐巧芯怎麼不嗆他。

徐巧芯表示，她幹嘛嗆吳釗燮，當然是讓他完成他的表演。她有問她是不是「踹中華民國一腳」的立委，吳釗燮沒有說是她，所以「塔綠班」可以先熄熄火。