交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處主辦的「2024長濱雙浪金剛馬拉松」，5日上午5點整在台東縣長濱國民小學起跑，現場天氣晴時多雲偶陣雨，氣溫尚稱涼爽，跑起來相當舒適，選手普遍皆跑出好成績。

成績方面，全馬男子組由鄭翰翔以2小時53分56秒奪冠，全馬女子組第一名由朱盈穎以3小時29分37秒奪得；半馬男子組冠軍由東管處去年活動代言人王威凱以1小時22分53秒拿下，半馬女子組第一名為蕭湘鈴，時間1小時40分1秒。

此外，中華視障路跑運動協會的視友們與陪跑員一同挑戰完成半馬，且今年賽事特別規劃以「金剛、海洋」為主題的變裝造型比賽，許多選手穿上螃蟹、鯊魚、嫦娥等創意造型，沿途吸引許多目光，活動代言人姚黛瑋及鐵人三項好手張團畯也分別參加7.5公里及半馬組比賽，2位代言人皆以輕鬆的心情完成比賽。

東管處表示，長濱金剛雙浪馬拉松活動結合長濱得天獨厚得自然景觀資源，與在地多元優質的農特產品，期望透過與在地居民及業者合作，未來每年的金剛馬拉松都能辦出新意，並以在地觀光永續經營為發展目標。

東管處今年度還有另一項重要的運動賽事，秀姑巒溪泛舟鐵人三項活動，也將在6月16日登場，報名期間到5月12日截止，歡迎鐵人三項好手把握時間，揪團報名參加。