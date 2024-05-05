台大電機系教授葉丙成5日在臉書發文520後將擔任教育部政務次長，他表示，打造更好的教育，讓少子化的台灣能有更多人才面對未來挑戰，這是他一直以來的信念，也是他未來持續為台灣努力的目標。

葉丙成說，12年前他奔走台灣各地推廣教學創新，9年前開始，他關注的不再是教學方法層面，更關注的是如何透過教育，讓台灣的下一代更有能力跟自信去面對變化快速的未來世界。他進教育部服務後，將打造更好教育，為台灣繼續努力。