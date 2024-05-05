不過，該公司第一季營業毛利率達83.7％，營業利益仍維持2成以上，預期本業營運位舊耀眼，預期第二季在財稅補貼挹注下，獲利將明顯成長。

麗豐表示，衡量經濟效益及財務控管下，將持續加強市場廣宣、產品開發及通路經營，靈活調整營銷策略，靜待整體消費復甦時先進行韜光養晦、累積營運底蘊，是為將來先蹲後跳做好準備。

麗豐4月合併營收3.4億元，主要受累於主營地區整體民生消費放緩，且適逢當地五一連假，有部份商家已提前休息，故實際營運天數較為減少所影響；累計1至4月合併營收13.39億元，年減3.11％。目前主營通路「克麗緹娜美容連鎖加盟店」，仍站穩近5,000家之水準。

克麗緹娜目前積極推出全新系列CHLITINA HOME SPA之產品，主打與法國策略伙伴合作開發的全新系列居家使用護膚美容產品，並經由線上、線下的全通路佈局，期望以最優質的產品來攻占零售市場份額，進而挹注下半年的整體營運表現。

麗豐表示，集團在擴大營運規模的同時，不忘重視企業社會責任、ESG永續發展等各面向，且回饋社會、推動人類健康與福祉的目標邁進。近期集團旗下以「大健康美」理念的慷碩生醫，繼去年以獨家精品小分子天然礦泉水-「硅秘天然鹼性水」贊助路跑活動、支持乳癌防治，今年更攜手以全人健康照護為宗旨的「建同文教基金會」聯手贊助公益，並以「健康好食力P113＋挺你」為活動標語，捐贈3,000瓶P113＋舒冷高效噴劑予癌症相關基金會或單位，由建同文教基金會與各癌症關懷單位連動，除了關懷癌友們在治療後所產生的生活困擾，並也期盼能拋磚引玉，號召社會大眾以實際行動關懷癌友、關注健康。