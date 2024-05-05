中國附醫推動衛福部新南向醫衛合作與產業發展，攜手緯創醫學與慧誠智醫imedtac參加於吉隆坡舉辦之「2024 Next Generation of Care： Merging Healthcare ＆ Technology Conference」與展覽。（中國附醫提供／馮惠宜台中傳真）

中國醫藥大學附醫院自2022年起參與衛福部醫衛新南向計畫，成功將台灣的特色醫療推廣至馬來西亞、汶萊及新加坡等地。中國附醫總院長周德陽表示，2023年馬來西亞就醫人次成長了256倍，汶萊成長了47倍，不僅讓醫院受益，也吸引了大量國際病患來台就醫，帶動台中市的醫療觀光產業。

以前，台灣醫院最多的國際病患來自大陸，但受到兩岸關係不穩等因素影響，如今新南向計畫使台灣的特色醫療在馬來西亞（吉隆坡、砂拉越、沙巴）和汶萊受到歡迎。

中國附醫指出，健檢與疾病就醫人次明顯提高，其中腦癌等癌症治療，以及免開刀心導管方式治療多種心血管疾病（心房顫動、心律不整、主動脈瓣置換、周邊血管阻塞等），「神波刀」非侵入式方式治療嚴重顫抖症，及免開腦微創手術治療顱底腫瘤，都已幫助許多馬國重症病人，打開在馬國的知名度。

衛福部專門委員吳玲瑩表示，新南向計畫已經見到了成效，未來的發展更加值得期待。今年，中國附醫在院長周德陽的帶領下與馬來西亞國際醫藥大學（IMU）合作，在吉隆坡開始了亞洲醫師微創手術培訓平台。此外，他們還參與了IMU-2024的醫療科技展覽，與台灣的醫療器材公司合作，共同推廣台灣的醫療技術。

台中市作為台灣第二大城市，擁有豐富的觀光資源，如逢甲夜市、台中歌劇院、路思義教堂等，加上優越的地理位置和谷關溫泉，使得台中市具有發展醫療觀光的巨大潛力。中國附醫的參與，不僅讓國際病患感受到台灣的醫療水準，也有助於台中市在疫後時代開拓新的經濟產值。