樂團五月天日前在香港舉行為期7天的演唱會，第一天有黃色警戒暴雨攪局，第二天舞台突然起火燃燒，導致當天演唱會延期，好在這幾天順利開唱，不過卻有香港網友在社群發文，聲稱疑似有一名觀眾在看演唱會時尿了，嚴重影響該網友的心情。

一名香港網友於3日在threads上發布警世文，呼籲要看五月天演唱會的觀眾留意，「B2區B行座位53的朋友麻煩拿消毒水、消毒濕紙巾清潔這個座位」，網友表示他看這麼多年演唱會還是第一次看到有人原地尿尿，在演唱會嘉賓出場那時候就已經尿了，那時候還不確定距離開場有沒有超過一個小時，聽歌的時候突然聞到一陣尿味，找了一下才知道元凶是前面的觀眾，拿著礦泉水的年輕女子。

網友表示女子尿到整個凳子都是水，地上也全濕，有時候舞台燈光變亮都可以看到地上的水漬，但女方都不願意去廁所整理自己，讓網友感到震驚，他吐露當下心聲：「我坐後排就聽天由命，希望整整兩小時風不要吹過來」，網友直言當天歌單他都很喜歡，只是這次體驗全被摧毀了，會寫出這些希望可以避免下個場次的人受害。

誇張經歷引起當地歌迷討論，有人指出疑似女觀眾的男友解釋女友突然發病，因為情緒崩潰漏尿，所以尿完不走繼續看演唱會，不少人感嘆：「真的好瘋」、「好噁心」、「還是女生？」