32歲模特兒出身韓國男星邊佑錫，有著189公分完美身高，之後轉做演員，熬了7年終於憑藉話題韓劇《背著善宰跑》暴紅。而過去曾和他合作過的設計師高泰勇(音譯)也在YT頻道分享他所認識的邊佑錫，並爆料他的「唯一缺點」。

潮牌Beyond Closet創始人高泰勇和許多藝人交情都不錯，不少名人都穿過他的衣服。高泰勇表示邊佑錫真實身高應該有190公分，十頭身到十一頭身之間的完美比例，有著能讓所有衣服變得好看的「心肺復甦力」，根本不需要修圖，不過有時候想替他打造不同風格時，常常會變成「奇幻風」。

談到邊佑錫有什麼缺點時，高泰勇坦言「腿毛很多，像森林一樣」，所以以前會盡量不讓他穿短褲，不過看了他的近照後，發現他已經做了腿毛管理，讓高泰勇笑稱：「唯一的缺點也消失了」。

邊佑錫在《背著善宰跑》裡飾演頂級明星柳善宰，卻意外身亡，死忠粉絲任率(金惠奫 飾)穿越回到過去高中時期，希望能救回偶像「善宰」。該劇一推出就獲得許多好評，有不少浪漫橋段，最新一集中，長達一分多鐘吻戲，讓觀眾看得臉紅心跳，紛紛表示：「太會親了」。邊佑錫也憑藉該劇瘋狂漲粉，一個月內IG追蹤數從500多萬飆漲至696.5萬粉絲（截至5月5日為止），漲粉近200萬。