國民黨立委徐巧芯拿出公文指出，外交部與捷克衛生科技院簽訂1000萬美元援助烏克蘭的合約，但指定30至40%採購台灣製造產品，卻未說明如何招標。前立委郭正亮表示，密件是到2033年12月才能解密，吳釗燮知道台灣外交困難，會有一些地下運作的東西，卻還那麼強勢，硬要跟她槓，讓事情都浮上檯面，看要怎麼做人。

郭正亮今(5日)在中天《張雅婷辣晚報》節目中質疑，徐巧芯會有這種爆料，告訴她的人， 就是知道內情的人，搞不好就是外交部裡面的人。他有看到公文，但這是密件，密件時期是到2033年12月才能解密。

郭正亮接著指出，我們以前常搞出透過中間人「外交援助」，台灣的外交大部分都是這種。所以他看到這種，一點都不意外，這完全是吳釗燮自己無端惹出來的。

郭正亮更點出，因為台灣很多外交就是這個樣子，因沒有邦交，像我們去烏克蘭，是要到波蘭辦簽證，我們跟烏克蘭完全沒有接觸，上次吳釗燮捐了錢，結果是基輔市長打電話來感謝，為什麼不是烏克蘭外交部，烏克蘭連這個都在避諱。

郭正亮表示，吳釗燮知道台灣外交困難，會有一些地下運作的東西，他還那麼強勢，他只要跟徐巧芯講，「我們私下去跟妳做說明」，就好了，硬要跟人家槓，讓事情都浮上檯面，看要怎麼做人。