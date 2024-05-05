根據市場研究機構Counterpoint Research最新研究報告顯示，2024年首季全球智慧手機出貨量表現中，三星取代蘋果重登全球最大的智慧手機廠商，其次為蘋果，中國手機大廠小米、OPPO與vivo分居3、4、5名。不過若以銷售金額區分，蘋果仍佔41%的銷售額位居第1。

《芯智訊》引述Counterpoint Research的報告說，得益於歐洲、中東和非洲（MEA）以及加勒比和拉丁美洲（CALA）等關鍵市場的強勁表現，2024年第1季度全球智慧手機市場出貨量達到 2.969 億部，同比增長了6%。其中三星以20%份額位居第一，緊隨其後的則是蘋果（17%）、小米（14%）、OPPO（8%）和vivo（7%）。

該公司研究總監Jeff Fieldhack指出，蘋果在中國市場面對本土品牌的激烈競爭、美國換機率創新低，iPhone 14 Pro出貨量從2023年第一季開始受到影響。但是產品組合改善，iPhone 15 Pro表現優於其前代產品，尤其今年下半年生成式AI技術將促進iPhone的升級，加上新興市場不斷拓展，這有助於蘋果挽回一些下滑。

報告說，三星重新奪回全球智慧手機出貨量的第一名地位，主要得益於其Galaxy-A系列的提前發佈和Galaxy S24系列的強勁表現。在中國智慧手機品牌中，一季度小米在幾乎所有主要市場都保持增長，vivo則在包括印度在內的亞太地區等新興市場表現強勁。今年第一季榮耀和傳音也是前5之外的主要保持增長的品牌，華為在中國強勢回歸，搶下了不少市場份額。榮耀在歐洲、中東和非洲以及加勒比和拉丁美洲表現亦有所提升，同時也在中國市場保持了強勢地位。

Counterpoint Research數據還顯示，2024年第一季度全球智智慧手機市場營收同比增長了7%，達到歷史上同期最高表現。如果從一季度全球智慧手機市場各品牌廠商的銷售額排名來看，蘋果則以41%的市場份額位居第一，緊隨其後的則是三星（18%）、小米（6%）、OPPO（6%）和vivo（4%）。

就市場前景而言，Counterpoint Research研究總監Tarun Pathak表示，全球智慧手機市場短期內成長穩定但緩慢，營收的增長預計將因持續的高端化趨勢而加速，尤其是可折疊設備和生成式AI出現，營收預計將更快增長。目前已有超過10家智慧手機品牌廠商推出了超過30款具備生成式AI功能的智慧手機。預計到2024年，生成式AI智慧手機將占全球智慧手機總出貨量的11%。