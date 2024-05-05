「最美主持人」白嘉莉過去旅居印尼41年，2020年因為疫情關係，再度搬回台灣生活，已住在君悅飯店4年。白嘉莉熱愛藝術創作，學畫、習畫已經44年，日前甫獲第65屆文藝獎「美術類」殊榮，她5日出席頒獎典禮，坦言能獲得如此多人的支持，感動心情不言而喻。

白嘉莉說，在主持70年代歌唱節目《銀河璇宮》時，訪問過張大千、朱銘等藝術家，當時她尚未踏入藝術領域，但張大千就曾對她說：「嘉莉很有繪畫天分，有機會要畫畫陶冶性情。」回首這段回憶，白嘉莉驚喜地說：「大千先生真的很會看相，後來我離開演藝圈，才有時間可以拿起畫筆揮灑。」

白嘉莉的繪畫靈感常來自時事，先前台灣的缺蛋議題熱門，她就畫了一幅母雞下金雞蛋的畫，也曾畫過在馬上綁銅錢、加花朵的意象，代表「馬上有錢花」，相當萌趣。白嘉莉熱愛到世界各地旅遊，跟不同領域的藝術家交流，激發她的想像力與好奇心；而她的粉絲眾多，有人曾經捧著上百萬的金錢跟她買畫，成交後，她就把錢拿來做公益，推動善的循環。

白嘉莉（中）從總統府秘書長林佳龍手中接獲獎項。（鄧博仁攝）

白嘉莉目前獨居在君悅酒店45坪的房間，她稱讚房務人員親切，每天都會送上驚喜早餐，或是準備漂亮的花給她欣賞。在0403地震中，白嘉莉浴室的磁磚整片掉落，心有餘悸說：「好幸運，我剛離開浴室就掉下來，飯店人員半小時內就趕緊來幫我處理。」頻頻誇讚台灣人很有人情味。

陳凱倫擔任典禮主持人。（鄧博仁攝）

此外，該活動由陳凱倫擔綱主持人，他同時也是本屆「影視類主持人獎」得主，賣力模樣讓人敬佩。而這也是他繼1993年後，睽違31年再度獲得肯定，寶貝兒子陳銳也悄悄現身會場，見證父親光榮時刻。