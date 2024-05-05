汪小菲和大S（徐熙媛）離婚後不和平，除了隔空互槓，還走法律途徑解決紛爭，官司持續進行中，汪小菲出庭穿搭也經常被網友們高度關注，近日被眼尖網友發現他疑似跟韓劇《淚之女王》男主角金秀賢撞衫，掀起熱議。

汪小菲本月2日出庭，戴上黑框眼鏡，身穿灰素色上衣外搭天藍色外套，營造休閒斯文形象，卻被發現意外跟近期超夯韓劇《淚之女王》劇中金秀賢的穿搭撞衫，劇中金秀賢身穿白色t恤搭配黑褲配上同款天藍色外套，飛往德國追愛金智媛，對方卻意外發病，金秀賢慌張到街上尋妻的劇情令大批粉絲印象深刻，對比汪小菲處境似乎更顯諷刺。

據悉，這件外套價格不菲，要價超過新台幣26萬，對比照曝光後，也引發大批網友討論：「沒對比就沒有傷害」、「第一個帥，第二個也是個男的」、「啊，我的眼睛，金秀賢帥死」、「歐巴 V.S 西巴」、「是金秀賢黑粉讓汪小菲穿的嗎」、「一個是金秀賢，一個是萬人嫌」、「鹹菜T恤比較適合小菲」。

早在3月，汪小菲日前跑到大S豪宅樓下鬧事，最後被警方帶回警局，當時他身上穿的皺巴巴衣服也曾引發討論，經查後發現竟是法國知名品牌YSL，要價1萬8千5百元，當時消息傳回陸網也遭多數網友嘲諷：「怎麼把鹹菜穿在身上」、「YSL風評被害」、「最受傷的是YSL」。