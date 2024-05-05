霍正奇在大愛新劇《在光裏的人》飾演曾連任4屆村長的「翁左樹」，他回憶角色個性有情有義很好發揮，殺青後仍對角色依依不捨，「他是個說話很直、聲音很大、事業做很大的人，一心就想幫助村子發展，有可愛、霸氣、真情的一面。」他透露每每看到大愛劇場的戲都會起雞皮疙瘩，這次也不例外，甚至因為演得太過癮，霍正奇許願，「要替大愛拿到獎項，這是我的志願！」

《在光裏的人》由杰奇傳播製作，是首次擔任製作人的余政憲、關兆宏的戲劇作品，以中西醫兩位重要醫生「葉明憲」與「林繁幸」為主角，描述前進台灣「無醫鄉」之一嘉義大埔鄉行醫的真實故事。霍正奇不僅重回大愛舞台，這次《在光裏的人》跟主角原型葉明憲還有一段戲外小插曲，原來他在9年前曾與鄭家榆合演大愛戲劇《最美的雲彩》，霍正奇當時就是演出葉明憲的父親，「因為演過葉明憲的爸爸，那時對葉明憲就有點印象，我記得他爸爸是警察出身，非常嚴肅，對子女教育也非常嚴謹，所以這回看到葉明憲本人就很有親切感，雖然是演村長，但感覺好像看到自己兒子一樣。」

霍正奇、黃采儀在《在光裏的人》角色熱心助人被稱土地公、土地婆。（大愛電視提供）

「金鐘女配」黃采儀則飾演人稱「翁媽」的翁左樹太太，黃采儀透露10年前曾與霍正奇合作過《孤戀花》，但對戲機會少，這回首度飾演夫妻，但不需要特別培養默契，「跟丁哥（霍正奇）演戲，他讓人不會感到害怕，他可以讓對手很快就相信他，帶領著別人。我們對戲時就像翁爸翁媽的感覺一樣，翁爸是村長帶頭衝，翁媽像是他的後援部隊。」黃采儀感動回憶最後一天與霍正奇拍戲，「離開前，丁哥對我說希望下次還可以再合作，很開心演員跟演員之間有這樣的交流，能得到這一句，感覺真的很棒！」

黃采儀劇中飾演村長太太，經常照顧獨居老人。（大愛電視提供）

她形容翁爸與翁媽就是大埔當地的土地公與土地婆，「他們超可愛的，都非常熱心，村長處理村民的大小事，而翁媽則照顧獨居老人，兩個人各忙各的。」她也在當地見過翁媽本人，透露對方個子雖然小小的但行動力非常強，他們重回本尊家裡拍攝，翁媽也總是拿水果或熱湯招呼，也因為實地取景，包含真人使用的生活物品，甚至正在飼養的寵物都陪拍，與本尊互動對她入戲有很大幫助，「能讓我更認同自己真的是大埔的一份子，真的變成『翁媽』本人。」

《在光裏的人》描述「無醫鄉」之一的嘉義大埔鄉，長年醫療匱乏，鄉民必須要開車1個半小時才能下山就醫，因緣際會來了兩位駐站醫師－中醫「葉明憲」醫師（王傳一飾）與西醫「林繁幸」醫師（翁家明飾），講述他們每天從早到晚看診，堅持不懈在偏鄉行醫20年的真實故事。