寶山鄉義消隊員高玉金，完成7天250公里的奈米比亞極地沙漠荷重賽。（寶山鄉公所提供／羅浚濱新竹傳真）

寶山鄉義消隊員高玉金，完成7天250公里的奈米比亞極地沙漠荷重賽。（寶山鄉公所提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣寶山鄉義消隊員高玉金，參加非洲奈米比亞在世上最古老沙漠之一上比賽，7天250公里極地沙漠荷重賽，有128位世界各國參賽者，102位最後完成比賽，他是完賽者之一，消息5日傳回寶山，鄉長邱振瑋讚譽他是新竹之光！寶山之光！

高玉金在完賽後在臉書PO文，指7天250公里的極地沙漠荷重賽，非洲奈米比亞在世上最古老沙漠之一上比賽，在怨世、無奈、痛苦中終於完成比賽，就別說成績，128位世界各國參賽者，102位最後完成比賽，他生平第一次跑沙漠，是如此熱還背著自己使用物品，吃喝的東西，每站約10公里左古會給你補水。

高玉金說，他跑步已經有一段時間，從來沒有跑到怨世、吃不下飯、食物，只想用走，快點回家，放棄比賽。但想想從大老遠來只要能活下就拚了，最終還是完成比賽。

高玉金認為，人是有無限可能，極地馬拉松不是人玩的，三思而後行，很久沒佩服自己了。並感謝他的老婆說「老婆我完成比賽了，感恩有妳，謝謝妳對我的體諒！」