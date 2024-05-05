5月是那瑪夏水蜜桃成熟的時節，也是溫馨的母親節，為此，那瑪夏區公所首次將水蜜桃評鑑會和公益拍賣移至「夢時代購物中心」時代廣場，並邀請近15家桃農以及農特產品攤商，一同到現場銷售，讓大家免去宅配的等待。（高雄市原民會提供／林雅惠傳真）

5月是那瑪夏水蜜桃成熟的時節，也是溫馨的母親節，為此，那瑪夏區公所首次將水蜜桃評鑑會和公益拍賣移至「夢時代購物中心」時代廣場，並邀請近15家桃農以及農特產品攤商，一同到現場銷售，讓大家免去宅配的等待，希望讓所有人都能夠將那瑪夏甜美的熱帶水蜜桃獻給辛勞的母親們，提前預祝母親節快樂。

那瑪夏區長孔賢傑表示，今年初氣候忽冷忽熱、高溫乾旱，導致那瑪夏水蜜桃受到嚴重農損，比往年減產了至少百分之40。但水蜜桃的品質和價格仍然穩定，平均甜度跟以往一樣落在11至14之間，價格也按照去年的公定價格販售。

這次特別在夢時代舉辦活動，期盼能提升那瑪夏水蜜桃的知名度，今日短短1小時30分，就將800盒水蜜桃全數賣光，希望讓這好產品能跟大家分享，讓大眾認識那瑪夏不只有漫舞翩翩的螢火蟲，還有甜蜜美味的水蜜桃。

那瑪夏區公所表示，經過農業部農業試驗所的檢測，那瑪夏區的海拔、土壤及氣候是非常適合種植水蜜桃的，那瑪夏地區的桃農種植出的水蜜桃不僅香氣十足、甜度佳、入口即化，價格上也相當親民，因此受到大眾喜愛，許多人特地前往那瑪夏，只為了購賣一盒當地最甜美的水蜜桃，作為伴手禮送給親朋好友。

這次的水蜜桃評鑑會暨市集活動，不僅讓民眾在市區品嘗到當季水蜜桃的美味，現場還特別舉辦了闖關活動，透過遊戲，民眾可以更深入了解那瑪夏水蜜桃的特色，更有機會把免費的水蜜桃帶回家，受到不少民眾歡迎。