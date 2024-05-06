當家中電器有問題時，你會盡快更換，還是拍幾下希望它恢復正常，或是將就使用到它徹底壽終正寢？最近天氣逐漸變熱，不少人已經將電風扇拿出來使用，但卻有網友遇到家中電風扇轉不動的問題，其中一台是吹到一半會自己停下來，另一台則是在低速檔位時沒反應，必須先切換到強風模式才會開始運轉，啟動後，再調整到所需的風速，風扇才能持續運作，原Po好奇發問，若這樣的狀況已經持續兩個月，是否能自行修理？

有網友分享經驗談，「軸承上油看看」、「你有聽到馬達在轉的聲音嗎？沒有的話就是馬達老化，直接換」、「也可能是啟動電容壞了需更換，這就需要學電的才能DIY」、「上油之外，常見電風扇的軸心卡到頭髮什麼的」、「我的經驗是拆掉扇葉，滴些針車油進去，讓馬達轉一下」。

別輕忽電器起火的徵兆！2現象應停用或更換電風扇

根據消防署公布的2023年全國火災統計分析，第一名為燃燒雜草垃圾，共有5374件，電器起火則以2676件排名第二，日前《台電電力粉絲團》指出電風扇亦是家庭火災中常見的起火電器之一，當電風扇運轉不順時，可能是因為馬達故障導致電能無法有效轉換為機械能，反而轉變成熱能，導致馬達過熱起火。

為避免危險，什麼情況下應立即停用，又有什麼方式可以檢視電風扇是否老舊需要汰舊換新？對此台電也詳細說明！

三徵兆立刻停用

當電風扇出現「運轉不順」、「有異音、異味」、「過熱」時，很有可能是馬達出狀況，都應該立即停用並送檢，以免發生火災。

兩異常建議更換

平常也可以透過觀察電風扇的轉動情形，判別電器是否過於老舊，需要汰舊換新。當電風扇「轉動頻率異常」，開始時發出嗡嗡聲或是轉動緩慢，之後卻突然加速，抑或是「葉片停止異常」，例如葉片停止時是突然停止而非緩慢停止，上述兩個異常情形，代表軸承乾澀缺油了，建議可以進行更換！

平常簡單的小動作，就能替自己及家人的安全把關，關於電器安全的重要性，除了長時間不使用時記得拔除電器，《台電電力粉絲團》還提供3點建議：

建議1／選購馬達加裝溫度保險絲以及有商品安全標章的電風扇

建議2／定期清潔扇葉及馬達上的灰塵，並潤滑軸承進行保養

建議3／檢查電源線是否有破損或被擠壓的狀況

《房產溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察近三個月（2024/02/03~2024/05/02）「電器起火」的網友討論，包括一氧化碳、短路、插頭、電線、清洗、定期、檢查、拔除等熱門關鍵字。網友表示「建議電器不使用就關閉電源」、「我出門插頭也會全部拔光，只留需要用到的」、「電器真的要定期清理」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年02月03日至2024年05月02日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『電器起火』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。