房子總價節節高升，不少人將大部分預算拿去繳頭期款，卻低估了之後裝潢需要的開銷。尤其是買到年久失修的老屋或中古屋，雖然買價較低，但可能得花一筆可觀的裝修費。《房產溫度計》名家徐佳馨日前在Podcast節目《徐佳馨房產人生事務所》，邀請到寫樂文化出版社發行人韓嵩齡，分享裝潢時該注意哪些事情，以及未來房地產的趨勢。

裝修成本翻倍漲！房地產未來將有2大變化

節目中韓嵩齡與聽眾分享，近期買新家處理裝潢時，發現未來房地產將有2大變化，第一個是裝修成本漲幅驚人，韓嵩齡進一步解釋，現在每個工種、物料都在漲，舉例來說，大約8至10年前，裝修一套國產三件式衛浴，大約15萬元就能搞定，但是現在即便去Hola親自挑選再交給工班施作，弄一套像樣的衛浴大概需要30萬元，整整多了一倍。

第二個變化是屋況好與屋況差的房子，價差會越來越大。面對屋況較差的房屋，會需要較長的裝修時間以及成本，還要有耗時半年的心理準備，不過他也分享，自己如何花45天完成全室裝修的方法。

如何節省裝修成本？專家教你掌握裝修進度與成本

節省成本的第一步驟，得先有合理規劃和自行管理施工進度，不過相較於由設計師與裝修師傅溝通的方式，選擇自己監工的話，必須要常與師傅討論細節，因此會建議工作時間彈性的聽眾，較適合這個方式。此外，還需要自己編制詳細的施工進度表，和調配各工班的工作時間，理想情況下，每個工地的工班數量不宜超過兩個，以保持效率和管理上的便捷。不過在大缺工的情況下，要喬工班的時間相當不容易，韓嵩齡也提供了一個解套方式，那就是盡量以一組工班為概念去發班，例如由木工師傅去發班，找長期合作的夥伴一起施工，因為這樣的工班成員之間通常更有默契，調整工作時間時也更為靈活和方便。

《房產溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察近半年（2023/11/02~2024/05/01）討論「室內裝潢」，網友探討設計、時間、工程、風格、設計師、規劃、品質、空間等熱門關鍵字，網友表示「我覺得設計師對花幾百萬裝潢的人都還蠻敢開的，因為幾乎都是對價格很不敏感的族群」、「開出一個合理，且讓設計師可以完整發揮的金額，才是工程順利的關鍵」、「如果你真的很擔心就多去現場盯一下，讓設計師知道你真的很在意完工時間」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年11月02日至2024年05月01日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『室內裝潢』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。