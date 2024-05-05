許多人對於自己再也不穿的衣物可能會斷捨離，把多出來的衣物賣掉或是捐出去。一位女子近日帶了45件全新或二手的衣物到知名二手交易平台「2nd Street」販售，沒想到最後收購價格僅有252元，同時還得填寫身分證資料、手機號碼、住址等詳細個資，雖然女子最後還是選擇賣給平台，但也決定公開交易經驗，呼籲「此生，寧願把不會穿到的衣物丟舊衣回收桶！」，貼文曝光後引發熱議，許多內行人說明，女子的衣物都是快時尚產物，因此價值不高。

原PO在Dcard發文表示，她當天拿了毛衣、針織衣、燈芯絨外套、平價品牌洋裝等45件衣物前往平台販售，其中有些全新衣服連吊牌都沒拆，沒想到等候1小時結束估價後，店員才說明全部收購價為252元，「說真的，第一次看到這金額，我當下傻到…很想當場飆髒話，這種費用真的比我千里迢迢拿去還不值」。

原PO指出，當下她馬上質疑價格太誇張，店員則稱近期收購較多同品項衣物，因此只能以1元收購，另外還要求她填寫身分證資料、手機號碼、住址等詳細個資，讓原PO感嘆根本在坑人，但因為路途遙遠，所以雖然覺得平台坑人，她還是決定賣掉衣服。

對此，許多網友紛紛回應，「自己在網路上賣，或是到臉書社團換衛生紙都比較好」、「我也有拿過衣服包包給他們估價，九成新的MK包後背包400，還有Roots原價破萬的羊毛大外套收100，在跟我開玩笑嗎？自那以後我連逛都不會想逛」、「二手交易版就可以賣了，至少能回本個2、3千，下次不要再拿去2nd啦～」。

不過也有人認為店家估價合理，「說實話，你拿的衣服幾乎都是快時尚品牌，這些本來就比較難賣，如果正常價格收，也不知道賣不賣的出去」、「一件1元其實比秤重的還要高了，而且版主的二手衣都是快時尚的產物，說真的一點價值也沒有，當下不滿意價格可以不要賣再搬回家的，二手衣在二手店本來就沒價值，如果期待賣得高的話要自己去賣，去賣東西之前還是先查一下谷歌評價吧！」。