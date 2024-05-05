新任總統賴清德將在520上任。未來負責總統府及總統官邸安全維護任務的總統府侍衛長、總統府警衛室主任等人選已大致抵定。據了解，國防部日前依慣例已提出侍衛長人選供賴勾選，消息人士透露，這次遴選名單中並無空軍將領。而是從陸軍及海軍將領中選出。目前確定由陸軍副參謀長邵智君少將接任總統府侍衛長一職，並晉任中將。

邵智君少將為陸軍官校80年班，在105年7月1日晉升少將，也是小英總統首任時第一批發布的晉任少將，目前擔任陸軍司令部副參謀長，之前曾任陸軍司令部人事軍務處長、陸軍58砲指部指揮官、陸軍南部砲測中心指揮官。

564旅旅長李有金少將(圖右)接任總統府警衛室主任。(翻攝自阿蓮區公所官網)

除了總統府侍衛長外，總統府內還有兩位總統府警衛室主任，負責正、副總統貼身安全，過去按往例都由軍職人員擔任。但根據本報掌握，今天兩位第一線總統府警衛室主任也正式曝光。據本報獨家掌握，賴清德破例選擇前保六總隊警官一隊隊長、現任警政署公關科長的三線一星警官陳金藤擔任總統府警衛室主任一職。

至於另一位警衛室主任，目前也確認是由一名陸軍564旅旅長李有金少將接任。李有金畢業陸軍官校84年班，2022年6月才晉任少將，美國陸軍戰院畢業。

未來這三位將擔任總統府及正、副總統安全警衛的大內高手龍頭，將於明天到總統府報到，先進行熟悉環境及未來作業模式的實習工作，520總統就職前就會正式接手。