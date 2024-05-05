旺寶整合行銷職業3×3球隊素人球星海選5日前進高雄市立青少年籃球場，舉行第二場素人海選賽事，高雄市運動發展局局長侯尊堯與高雄市議員林智鴻都特地到場，為追求夢想的素人球員加油，更重要的是，為即將在9月14、15日登陸高雄的國際籃總（FIBA）3X3籃球挑戰賽暖身。

旺寶整合行銷職業3×3球隊素人球星海選來到高雄，又在高雄3X3籃球聖地舉行，吸引眾多球迷觀賽，來自高雄在地的「鋼驊啟碩」，由洪睿謙、莊富甯、施柏志與蘇子逸組成，一路過關斬將，最終打下素人海選高雄站冠軍，並帶回20000元獎金，洪睿謙說：「我覺得蠻開心的，因為其實我們四個都是來自不同學校的素人，所以我覺得這對我們來說，就像是一種夢想實現。」

本次素人海選賽事共有台北與高雄兩站，除了各隊一決勝負之外，由旺寶整合行銷副董事長鄭志龍領銜的選拔小組，將選出8名球員參加培訓營，培訓營後至少挑選1至2位最有價值球員，可獲得旺寶整合行銷股份有限公司代表隊球員合約一年。洪睿謙說：「如果有機會入選的話，我們都會好好珍惜，去把握每次機會。」

「旺寶整合行銷職業3×3球隊素人球星海選」在高雄同樣獲得各界關注，運發局長侯尊堯表示，高雄市非常支持旺寶推動3X3籃球在高雄發展，期待9月份FIBA 3X3籃球挑戰賽的舉辦，能吸引更多在地球迷的關注，他說：「一起支持3X3籃球，在高雄落地生根！」

鳳山在地議員林智鴻特地到場力挺年輕球員追夢，他說：「很感謝旺寶集團看到這樣的未來性，開始引進FIBA的國際賽事，而今天賽事又在高雄的籃球聖地舉行，相信未來有很多球員可以從這裡出發走向國際，更希望獲得培訓資格的球員，能迎向世界舞台。」

鄭志龍則深刻感受到高雄在地的熱情，他強調，9月登場的挑戰賽，由旺寶集團董事長吳同喬大力支持，將會有來自世界各地的好手參賽，球迷有機會看到高水準與高強度的3X3籃球賽事，他說：「希望透過更多的國際賽事，讓大家去了解3X3籃球，讓喜歡3X3籃球的球迷，可以持續的追蹤下去。」

為了凸顯3×3籃球不只是運動，更帶有街頭藝術風格，本次賽事特地邀請跨域潮流文化先鋒品牌Melting Part，請來2023年Red Bull Doodle Art台灣區冠軍FASO1與DSTR現場獻技，精彩賽事進行的同時，他們也在一旁秀出塗鴉風格，透過各式展演活動，將街頭文化與當代藝術、潮流時尚接軌、推廣至大眾目光。

本賽事能順利舉辦，感謝贊助商大力協助，分別是旺寶集團、同喬醫院、AREA 02、Volvo凱銳汽車、胡同燒肉、SUNMAI 金色三麥、金車大塚寶礦力水得、高雄H2O水京棧國際酒店、你的健康一點的餐盒、正忠排骨飯等贊助商的熱情支持，是台灣3×3籃球前進洛杉磯奧運的最大動力。