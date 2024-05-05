WHB世界棒球聯盟隊許品皓在TLLB CUP U13台灣社區棒球錦標賽冠軍戰，個人單場2支安打、3分打點。（台灣世界少棒聯盟提供）

TLLB CUP U13台灣社區棒球錦標賽5日進行大會最後一天賽程，WHB世界棒球聯盟克服一日兩戰考驗，先在4強戰擊退藍色閃電野牛，冠軍戰再以5局17比3「扣倒」中大紅襪，笑捧首屆冠軍，將在6月中代表台灣前往日本，參加世界少棒聯盟(LLB)50/70組亞太暨中東區賽事。

WHB世界棒球聯盟在冠軍戰光2局上就打了19個人次，單局豪取15分，總教練林威宏也感到意外，「原本以為會形成五五波的低比分，其實他們投手蠻不錯，剛好守備失誤，我們後半段打線也甦醒串聯，才能一口氣進帳許多分數，不然少了那局的15分，雙方比數真的差不了多少。」

WHB世界棒球聯盟全隊在冠軍賽敲出17支安打，駱柏宇繳出3安打猛打賞，許品皓也有2支安打、挹注全隊最多的3分打點，林威宏透露，原本安排在第4棒的許品皓可能因為壓力大沒打出水準，今天改排在第6棒終於見起色，許品皓則坦言，不敢跟教練表達自己有壓力，剛好今天平時指導他的訓練中心教練到現場觀賽，提點了打擊動作，才趕在最後一場冠軍戰做出貢獻。

許品皓從幼稚園開始加入社區棒球，原本以為要當國手一定要去校隊爭取表現，但透過這次賽事奪冠、獲得出國比賽的資格，他感謝教練和場邊加油的雙親，更重要的是隊友的鼓勵，「他們在我前幾場打不好時安慰我，讓我能忍下情緒撐到現在。」