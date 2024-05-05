民進黨立委沈伯洋提案，立委和縣市議員去大陸，都要經過行政機關同意，結果被藍白兩黨聯手擋下。民進黨立委林宜瑾表示，她將接續提出法案，並說「我們都是沈伯洋！」對此，前立委郭正亮直言，民主國家哪一個國家有這種法律？不覺得很丟臉嗎？這麼低級的法律，就只有沈伯洋這種人才會提；連幹事長吳思瑤都要去類比陳柏惟第二的沈伯洋，這太可笑了！

立法院院會藍、白兩黨3日聯手，擋下民進黨立委沈伯洋提案一事，民進黨立委林宜瑾批評，這形同沒收立委對法案的實質審查權，在未經檢視與討論的狀態下，就不論良劣地讓法案逕付二讀或遭到排除，實非全民之福。

林宜瑾表示，她將接續提出法案，並同時邀請認同沈伯洋提案方向的立委同仁們能夠接力提案，「就看國民黨和民眾黨要厚顏無恥阻擋大家實質討論與國家安全相關的法案幾次」，並說「我們都是沈伯洋！」

前立委郭正亮5日在《新聞大白話》指出，如果主張有道理，也不一定會輸，因為老百姓看得懂，而沈伯洋提案是立委和縣市議員去大陸，都要經過行政機關同意。

郭正亮質疑，民主國家哪一個國家有這種法律？不覺得很丟臉嗎？還說「我們都是沈伯洋！」乾脆說自己閹割權力算了！這麼低級的法律，民進黨沒有半個人出來講話，立院黨團水準迅速下滑。這種法律沒有人會提，就只有沈伯洋這種人才會提。且現在也有國安法，如果洩密，用國安法就可以辦！找一個跟實際政治經驗完全脫節的人提法案，還用整個黨幫忙背書，太可笑了！

郭正亮認為，賴清德希望促進朝野和諧，在野黨好的主張願意納入政策。現在民進黨立院黨團就直接扣帽子，連幹事長吳思瑤都把自己的水準降低到跟沈柏洋一樣，多丟臉，要去類比陳柏惟第二的沈伯洋，這太可笑了！請賴清德管一管立院黨團！

PTT網友也多站在批評的角度，認為「過去8年自己用人數碾壓時有鳥過少數的意見？」「執政的好像還叫民進黨」、「笑死，怎麼突破？沒用的51席」、「在野黨也能被比成獨裁者？呵呵」、「好了啦，又在鬧，巨嬰喔」、「難道你的提案就一定要過」、「投不贏就情勒，民進黨怎麼不吃屎」、「下令以台奸罪嫌全面逮捕藍白台奸立委不就沒事了嗎？」「看內容才知道原來綠委真的在亂提」！