韓流帝王Super Junior成員圭賢，5日在新北市工商展覽中心舉行第2場個人演唱會，中文極好的他整場幾乎都用中文對談，並貫徹Super Junior跟粉絲相愛相殺的相處模式，不停找機會虧台下粉絲，卻也被大家抓到機會，要求他戴著兔耳朵髮箍演出音樂劇橋段。

圭賢綜藝感超強，開場便用中文說：「今天是最後1天，我會用盡所有的一切，但你們也不要太期待，昨天演出有趣嗎？今天會更有趣喔，昨天來的人不好意思了。」還問台下有人是第1次來自己的演唱會嗎？見到有粉絲舉手，他一臉疑惑說：「我2017年台灣的演唱會沒有來嗎？為什麼？沒有錢了嗎？不好意思。」接著又向新粉絲解釋：「其實第1次來我演唱會的人都會被嚇到，因為我真的只會一直唱抒情歌。」

圭賢（右）5日演唱會上，跟嘉賓阿璞一起戴上兔耳髮箍裝可愛。（D-SHOW提供）

圭賢表示因為都唱抒情歌，有盡量降低樂團的聲音，想讓大家能夠清楚聽到他溫柔的歌聲，但正經話說沒幾句，又忍不住偷偷嗆男粉絲，「我的目標就是透過歌聲進到妳們的夢鄉，現場好像也有男生粉絲，對不起，我不去你們的夢裡。」唱完慢歌還對台下所有人喊：「起床！」

中場八三夭主唱阿璞擔任特別嘉賓現身，跟圭賢一起合唱〈想見你想見你想見你〉，圭賢透露兩人已經交換了聯絡方式，阿璞則送上兔耳朵造型的髮箍給圭賢，兩人戴上髮箍合照後阿璞便先行退場。

頂著兔耳的圭賢獨自在舞台上，懊惱說下段表演要重現壯闊的史詩戰爭音樂劇《賓漢》獨唱橋段，原劇甚至要喊：「我們回到耶路撒冷吧！」完全不適合可愛路線，但粉絲們喊話要他別脫，他只得配合這段超反差的演出，直說：「你們不要後悔，後悔也來不及了。」