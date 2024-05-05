一名烏克蘭武器調查員表示，在仔細檢查掉落在哈爾科夫的飛彈殘片之後，她找到2個明確的證據，判定這枚飛彈是北韓的火星11型彈道飛彈。這意味著，即使北韓已被經濟制裁多年，他們仍然具備飛彈武器的生產能力，他們背後的供應鏈必須繼續調查。

BBC報導，1月2日，武器檢查員克里斯蒂娜‧奇馬楚克 (Khrystyna Kimachuk)得知，哈爾科夫市遭到飛彈轟炸，其中飛彈的殘骸頗完整的落在建築物裡。她開始主動要求調查，而烏克蘭軍方也同意了。她研究俄羅斯武器多年，在拆開飛彈之後，奇馬楚克立刻就能認出「這不是俄羅斯飛彈」，而且她還在一堆金屬零件和電線中，找到了確實的證據。

在一個零件的標籤上，她看到一個不尋常的小字符，不是西里爾字母，而像是韓文的一部份。然後她發現了一個更能說明問題的細節，那是外殼位印有數字「112」。她認為，這是北韓曆法(主體曆)，112年相當於公元2023年，在這裡的意思是飛彈的生產年份。奇馬楚克認為，這2個小細節是俄羅斯購買北韓武器的第一個確鑿證據。

CAR investigators documented the repeated presence of the mark ‘112’ on several components found in the missile wreckage. This particular mark likely refers to the February 11 plant in North Korea where these missiles are reportedly assembled. (6/7) pic.twitter.com/ajLpYiG7zK — CAR (@conflictarm) January 22, 2024

奇馬楚克在衝突軍備研究 (CAR) 工作，該組織努力調查俄羅斯武器，以查明這些武器的製造方式以及來源。研究的團隊分析了這枚飛彈的數百個零件後，發現它充滿了外國技術，而且大部分的電子零件都是在美國和歐洲製造，甚至年份很新，有一片是2023年3月生產。

她說：「這是最大的驚喜，儘管近二十年來，北韓一直受到嚴厲制裁，但是他們仍然設法找到零件供應管道，並且獲得製造武器所需的一切。」

倫敦國防智庫-皇家聯合軍種研究所 (RUSI) 的北韓問題專家伯恩 (Joseph Byrne) ，同意奇馬楚克的調查，他同樣感到震驚。他說：「我從未想到，會看到北韓彈道飛彈出現在歐洲土地上。」

不過，人造衛星照片拍攝到，4艘俄羅斯貨船在北韓和俄羅斯軍港之間來回穿梭，每趟都裝載了數百個貨櫃， 總計已運輸了7,000 個，裡面裝滿了各種彈藥，包括子彈、砲彈與火箭。

火星11型是北韓最新發展的彈道飛彈，射程可達700 公里。儘管外界認為，北韓飛彈的準確性應該不高，但軍事觀察家劉易斯博士(Dr Jeffrey Lewis)認為，它們並不會比俄羅斯飛彈差多少。

劉易斯解釋說，這些飛彈的優點是極其便宜，也就能以量取勝來壓倒防空系統，而這正是俄羅斯人正在做的事情。

這就出現下一個問題：北韓能夠生產多少飛彈？韓國政府最近觀察到，北韓已向俄羅斯運出6,700個貨櫃，如果平壤的武器工廠正在全速運轉，那麼他們可以一年生產100枚。

那麼飛彈的電子零件是怎麼來的？分析師認為，很可能引用是民用晶片。計算與導航晶片也出現在手機、洗衣機和汽車裡，這種晶片的國際銷售量很大，也沒有限制，所以很可能是利用人頭公司取得，多數的晶片生產商往往不知道自己的產品最終去了哪裡。

劉易斯表示，根據他先前的調查經驗，駐紮在海外的北韓人，可以先在香港或其他中亞國家設立假公司，主然後他們以公司名義下訂電子產品，再用另一個公司名義，將產品運送到北韓，與中國大陸的邊界有管道可以運輸。如果一家假公司被發現並受到制裁，另一家空殼公司很快就會出現取代它的位置。