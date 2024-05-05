一名烏克蘭武器調查員表示，在仔細檢查掉落在哈爾科夫的飛彈殘片之後，她找到2個明確的證據，判定這枚飛彈是北韓的火星11型彈道飛彈。這意味著，即使北韓已被經濟制裁多年，他們仍然具備飛彈武器的生產能力，他們背後的供應鏈必須繼續調查。
BBC報導，1月2日，武器檢查員克里斯蒂娜‧奇馬楚克 (Khrystyna Kimachuk)得知，哈爾科夫市遭到飛彈轟炸，其中飛彈的殘骸頗完整的落在建築物裡。她開始主動要求調查，而烏克蘭軍方也同意了。她研究俄羅斯武器多年，在拆開飛彈之後，奇馬楚克立刻就能認出「這不是俄羅斯飛彈」，而且她還在一堆金屬零件和電線中，找到了確實的證據。
在一個零件的標籤上，她看到一個不尋常的小字符，不是西里爾字母，而像是韓文的一部份。然後她發現了一個更能說明問題的細節，那是外殼位印有數字「112」。她認為，這是北韓曆法(主體曆)，112年相當於公元2023年，在這裡的意思是飛彈的生產年份。奇馬楚克認為，這2個小細節是俄羅斯購買北韓武器的第一個確鑿證據。
奇馬楚克在衝突軍備研究 (CAR) 工作，該組織努力調查俄羅斯武器，以查明這些武器的製造方式以及來源。研究的團隊分析了這枚飛彈的數百個零件後，發現它充滿了外國技術，而且大部分的電子零件都是在美國和歐洲製造，甚至年份很新，有一片是2023年3月生產。
她說：「這是最大的驚喜，儘管近二十年來，北韓一直受到嚴厲制裁，但是他們仍然設法找到零件供應管道，並且獲得製造武器所需的一切。」
倫敦國防智庫-皇家聯合軍種研究所 (RUSI) 的北韓問題專家伯恩 (Joseph Byrne) ，同意奇馬楚克的調查，他同樣感到震驚。他說：「我從未想到，會看到北韓彈道飛彈出現在歐洲土地上。」
不過，人造衛星照片拍攝到，4艘俄羅斯貨船在北韓和俄羅斯軍港之間來回穿梭，每趟都裝載了數百個貨櫃， 總計已運輸了7,000 個，裡面裝滿了各種彈藥，包括子彈、砲彈與火箭。
火星11型是北韓最新發展的彈道飛彈，射程可達700 公里。儘管外界認為，北韓飛彈的準確性應該不高，但軍事觀察家劉易斯博士(Dr Jeffrey Lewis)認為，它們並不會比俄羅斯飛彈差多少。
劉易斯解釋說，這些飛彈的優點是極其便宜，也就能以量取勝來壓倒防空系統，而這正是俄羅斯人正在做的事情。
這就出現下一個問題：北韓能夠生產多少飛彈？韓國政府最近觀察到，北韓已向俄羅斯運出6,700個貨櫃，如果平壤的武器工廠正在全速運轉，那麼他們可以一年生產100枚。
那麼飛彈的電子零件是怎麼來的？分析師認為，很可能引用是民用晶片。計算與導航晶片也出現在手機、洗衣機和汽車裡，這種晶片的國際銷售量很大，也沒有限制，所以很可能是利用人頭公司取得，多數的晶片生產商往往不知道自己的產品最終去了哪裡。
劉易斯表示，根據他先前的調查經驗，駐紮在海外的北韓人，可以先在香港或其他中亞國家設立假公司，主然後他們以公司名義下訂電子產品，再用另一個公司名義，將產品運送到北韓，與中國大陸的邊界有管道可以運輸。如果一家假公司被發現並受到制裁，另一家空殼公司很快就會出現取代它的位置。
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