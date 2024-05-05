詐騙方手法日新月異，換臉、變聲AI詐騙防不勝防，桃園警察分局邀請創立已近百年的歌仔戲劇團「明華園」總團執行長陳昭賢一同錄製反詐騙宣導影片，希望以簡短影片讓民眾清楚詐欺集團的詐騙手法，增加識詐知識。

AI詐騙猖獗，桃警攜手明華園「最美執行長」陳昭賢宣導反詐。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

AI詐騙猖獗，桃警攜手明華園「最美執行長」陳昭賢宣導反詐。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

明華園總團是台灣的歌仔戲劇團，創立於1929年，迄今已成立近百年，家族傳承已至第五代，均全數投入歌仔戲的編、導、演行列，致力台灣本土戲劇藝術歌仔戲的傳承，為台灣規模最大的歌仔戲劇團。

AI詐騙猖獗，桃警攜手明華園「最美執行長」陳昭賢宣導反詐。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

AI詐騙猖獗，桃警攜手明華園「最美執行長」陳昭賢宣導反詐。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園警察分局落實執行警政署「新世代打擊詐欺策略行動綱領識詐1.5」宣導工作，本次邀請明華園總團執行長陳昭賢與桃園警分局偵查隊副隊長黃尚緯一同錄製反詐騙影片，針對時下犯行最猖獗的AI詐騙影片，期許能藉由反詐影片讓更多民眾知悉詐騙集團的套路，免於受騙。

陳昭賢表示，隨著時代的進步與變遷，歌仔戲需要不斷地創新及文化轉型，沒想到詐騙集團的歹心及手法也層出不窮，日益更新，打擊詐騙真是刻不容緩，不容小覷。

桃園警察分局長吳明彥提醒民眾，AI詐騙猖獗，若接獲親友視訊來電，請謹記「2不3要」，一起防範AI詐騙，眼見不為憑、勿匯款、不提供個人資料；要記得與親友約定通關密語、要求對方左右擺頭、或在臉前揮手、有疑慮時要撥打165反詐騙專線。