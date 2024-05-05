Energy回歸樂壇發行新專輯《Here I Am》，今（5日）在台北信義香堤大道舉辦唯一限定簽唱會。Energy一出場先獻唱〈Come On〉就嗨翻全場，在演唱〈分合〉之前，Toro更激動對著粉絲說：「拜託你們不要哭！看到你們哭，我會想哭，笑著看我們好不好？」

Energy一出道被封為「最殺的舞蹈男團」，睽違22年合體復出，再度掀起一股Energy旋風，今不少歌迷包遊覽車北上，甚至攜家帶眷來力挺偶像，一早1000張號碼牌就已發完，現場更湧進超過5000名歌迷，把百貨公司連結的天橋也擠得水洩不通。Energy當場承諾一定會簽完，也感性地表示，「無論現場、地球各地，曾經有一大段時間，你們沒有看到我們合體，但我們知道你們的支持一直都在。」

Energy書偉（左起）、阿弟、Toro、坤達、牛奶今在台北信義香堤大道合體舉辦簽名會。（陳俊吉攝）

Energy新專輯締造15冠王好成績，7月27、28日兩場演唱會門票也秒殺，然而榮耀的背後其實非常辛苦，他們曾在一週內每天拍攝超過10小時，其中一支MV還拍了48小時，尤其書偉是爆汗王，只要稍微跳舞就汗如雨下，頭髮、身體全濕透，他隨身帶著毛巾、小風扇降溫止汗。

Energy今在簽唱會上大展舞技，左起Toro、書偉、坤達、阿弟、牛奶。（陳俊吉攝）

而在拍攝〈星期五晚上〉MV前，牛奶牙齒疼痛發炎，腫得非常厲害，他一邊拿著冰塊敷臉，一邊照樣練舞，後來乾脆去把牙拔了。期間還遭遇到團員們感冒不小心相互傳染，但每個人仍抱病練舞，就是為了將最好的一面呈現在歌迷的面前。

由於5人工作滿檔，能合體在一起的時間不多，有一次拍MV到凌晨3點收工，阿弟直接去拍八點檔戲劇、書偉則去結婚照拍攝現場、牛奶睡兩小時後去送小孩上學、坤達趕飛機參與節目錄影工作，每個人都拚盡全力。