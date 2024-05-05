資深藝人、民進黨前立委余天女婿陳鑒因涉詐、擔任車手頭，被移送新北地檢署收押。同樣發生親戚涉詐的國民黨立委徐巧芯雖表態不會因此攻擊余天，但也嘲諷「迴力鏢」要綠營評論。名嘴李正皓帶頭用徐的發言回酸「我看起來像余天嗎？」更宣布第一屆「長得像余天大賽」開始，民進黨議員卓冠廷貼出網友替他合成的照片，自行封冠。名嘴歷史哥李易修對此傻眼直呼，小綠簡直成天傷口上灑鹽，余天大哥應該會氣死！

徐巧芯因大姑夫妻替詐騙集團洗錢遭收押，連日遭到綠營攻擊；針對余天近日也發生已故二女兒余苑綺的丈夫陳鑒涉詐遭收押，徐巧芯表示，自己不會跟民進黨一樣因為政治而噁心，去不合理的去傷害余天或他家人，「迴力鏢」只是證明過去對她的攻擊有多荒謬。

而名嘴李正皓則是用徐巧芯先前回應爭議時說的「我長得像我老公嗎？我只對我自己的事情負責」，回酸「我長得像余天嗎？」還在網路上發起「第一屆長得像余天大賽」，包括李正皓、溫朗東及網紅四叉貓等泛綠名嘴，都在網路上模仿、把自己的照片P圖成余天。

對此，徐巧芯日前隔空反酸「比較像李宗瑞」，引發網友爆笑。歷史哥今(5日)則發文直呼「余天大哥應該會氣死！女婿涉詐就在氣了，結果這些小綠為了諷刺巧芯，在那玩扮演余天，簡直成天傷口上灑鹽！」

網友表示「余天已經過氣了，沒有利用價值了，被這些綠衛兵消費，真可悲」、「對塔綠班來說，如果有必要，賴都可以攻擊了，余天算哪根蔥呢？而余在那個環境幾年了？人家早有心理準備了吧w」、「哥布林瘋起來，連友軍都怕」、「榕樹下在綠營已無利用價值，新人等上位」。