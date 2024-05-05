台灣手搖飲一家接著一家的開，不少明星或是網紅都有投資，過去曾經營過手搖飲的網紅團體「反骨男孩」酷炫近日有感而發分享「資本主義思維」的營運方式，掀起討論，甚至有人詢問是不是在暗諷網紅滴妹，對此，酷炫也發聲回應。

酷炫過去曾加盟手搖店，但開業不到一年，就傳出因為受疫情影響，決定關閉。近日酷炫在Threads發文分享「一般人思維」和「資本主義思維」的差異，他點出普通人經營一間飲料店，是希望能夠自己發自己的薪水，但是資本主義則是追求創一個飲料店品牌，之後賺一波加盟金和原物料費用，3～5年後再創一個市場新品牌取代舊店面，不斷循環賺錢。

貼文一出，引發不少網友共鳴表示：「真。流量大變現」、「第2項真的是割韭菜，所以現在很多加盟都不靠普，尤其是小品牌，根本在吸血」、「一般人很快樂，資本主義更快樂」、「就是另類投資割韭菜」、「加盟業的玩法」。

事實上，前陣子滴妹才宣布，自創手搖品牌「再睡5分鐘」成績優異，光是去年營收就直逼2億，因此決定要開放加盟，希望品牌能國際化。因此酷炫這次的貼文就讓網友好奇表示：「是不是有人在偷臭還是怎樣的！最近好像有人才開放加盟」、「是在說滴妹嗎？」酷炫則回覆網友：「當然不是啊」，也有網友表示：「我以為是廖老大」。