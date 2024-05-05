勵志中學校長林家如（左3）宣布夢想學院將邁向下一階段里程碑—「勵志夢想商城」及「夢想巴士」啟用，夢想巴士仿效宮崎駿電影的龍貓巴士，將帶著孩子圓夢。（勵志中學提供／葉靜美彰化傳真）

勵志中學在去年完成矯正學校首創的公私協力實習場域「勵志夢想學院」，安排學生學習烘焙、美容美髮、餐飲等多元技能和證照，並在日前舉辦勵志盃烘豆武林全國爭霸賽，法務部長蔡清祥今日特別南下頒發獎狀給獲獎選手，校長林家如也宣布將啟用「勵志夢想商城」及「夢想巴士」。

勵志盃烘豆武林全國爭霸賽在日前舉辦，今天得獎名單揭撓，勵志中學學生囊括前2名，展現了學生們在總統府國宴咖啡師吳原炳等多位名師指導的不凡實力，林家如認為，這也驗證了良好實習場域對學生的重要性。

勵志中學也在今日舉辦夢想學院周年感恩活動，由學生引唱「媽寶」為活拉開序幕，會中播放「我們的故事」MV，由12名學生通過影片展示了他們在學校學習和成長的點滴，這些真實的故事觸動了在場的每一位來賓。

法務部長蔡清祥今天特別南下頒獎，他感謝為「勵志夢想學院」出錢、出力無私奉獻的企業團體及幕後功臣；這也是蔡清祥任內第5次來勵志中學，他表示，他極力促成彰化少輔院改制為勵志中學，這也是法務部重要政策，學生可以在這裡學習，未來升學可與外面學校銜接，也可以在這裡學得一技之長，未來能安心就業。

林家如表示，因為有法務部長及社會各界的信任，她可以大刀闊斧去闖，希望社會各界也能給這些迷途少年一個機會，為他們加油。

林家如也宣布夢想學院將邁向下一階段里程碑—「勵志夢想商城」及「夢想巴士」啟用，商城結合了校內餐飲、美容、製茶、咖啡、托育等各項課程，完成校內實體店面及線上商城建置，未來營收將做為校內獎助學金及出校生活扶助；夢想巴士仿效宮崎駿電影的龍貓巴士，將帶著孩子圓夢。