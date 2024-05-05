藍委廖偉翔3日在臉書質疑外交部，國人於國際間取得醫學貢獻，能讓中華民國國旗飄揚，外交部卻要網友自己買國旗？他怒轟，自己買的國旗跟國家授予的國旗，意義有根本上的不同，難道外交部搞不清楚嗎？國民黨立委賴士葆直批，外交部長吳釗燮傲慢誣陷國民黨立委在大陸腳踢中華民國，沒想到馬上傳出這種事，讓國人看清到底是誰在捍衛中華民國，誰在背後腳踢中華民國？這回外交部可是牢牢地把這大帽子戴頭上

廖偉翔3日發文披露，有網友發文提到自己在美國的異種移植公司在器官移植的醫學技術上取得突破，而公司為了表彰該網友貢獻，允許公司門口旗桿可懸掛中華民國國旗。然而當該網友寫信向外交部陳情，希望能獲得一面國旗時，外交部竟要網友自己去買。「國人在國際間努力，讓我國得以被世界看見，自己買的國旗跟國家授予的國旗，意義有根本上的不同，是國家授予榮譽、以國人為榮的象徵，難道外交部搞不清楚嗎？」

賴士葆今(5日)也發文直批，吳釗燮傲慢誣陷國民黨立委在大陸腳踢中華民國，沒想到馬上傳出國人在美國獲得懸掛國旗的殊榮獎勵，去函外交部請求協助，竟冷回要他自己去買，讓國人看清到底是誰在捍衛中華民國，誰在背後腳踢中華民國，這回外交部可是牢牢地把這大帽子戴頭上！

網友表示「我從來沒看過一個執政黨，不知道自己國家叫什麼名字，如此不愛自己國家的，我不知道他在執什麼政」、「若要人不知除非己莫為、國人海外打拚贏得殊榮、申請國旗結果冷回自己去買什麼態度！老愛掛嘴邊走出去讓世界看見？如今此等行徑又是誰在踢自家人一腳、做賊喊抓賊、這不就是執政慣用伎倆與招數！實則禍台馬前卒、時時害台灣」、「假借中華民國之名上位當官，卻不理會維護中華民國國名之實」。