由於鋒面通過北部海面，水氣稍多，明（6）日北部及東半部地區有局部短暫陣雨，中部地區清晨上午有零星飄雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。氣象署表示，周三（8日）前水氣多，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨或陣雨，周四（9日）起水氣減少，周三、周四東北季風稍增強，北部及東北部稍轉涼，北台灣低溫為20度左右，局部地區可能會降至18、19度。

氣象署指出，明天北部及東半部地區有局部短暫陣雨，中部地區清晨上午有零星飄雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；溫度方面，各地清晨、夜晚低溫約24至26度，白天高溫可達30至33度，感受溫暖偏熱，高屏近山區有局部36度以上高溫。

氣象署分析未來一周天氣。（氣象署提供）

氣象署說明，周二北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨，中部地區晚起亦有零星飄雨；周三北部及東半部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後山區有局部短暫陣雨，北部及東北部稍轉涼，北台灣低溫20度左右，局部地區可能會降至18、19度，其他地區早晚亦涼，低溫約21至23度。

周四水氣減少，東部及東南部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨，北部及東北部稍涼；周五至下周日（10日至12日）東北季風減弱，各地大多多雲到晴，東部及東南部地區有零星短暫陣雨，午後山區有局部短暫雷陣雨，氣溫漸回升。