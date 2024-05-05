韓國女星朴信惠時隔7年來台，上月20日在台北舉行念粉絲見面會，還特別提早一天來台觀光旅遊，除了逛士林夜市外，她也更新在平溪放天燈的美照，祈福願望曝光讓大批粉絲感動：「人美心善」。

昨（4日）朴信惠透過IG曝光在台旅遊照，畫面中她身穿條紋襯衫搭配黑色短褲、涼鞋，秀出一雙逆天大長腿，休閒穿搭相當減齡，開心大讚攝影師拍照技術：「被嫂嫂鍛鍊出來的哥哥拍照實力，哈哈，謝謝你把我拍得很長」，許多粉絲發現女神打卡地點，驚喜留言：「在台灣啊啊啊」、「是台灣耶！ 好想見到妳」、「除了行程外～～有去玩～」、「是平溪！！！希望我們信惠有玩得開心」。

據悉，朴信惠上月來台與粉絲見面，得知台灣花蓮大地震也第一時間關心大家安全狀況，並透露自己在天燈上的祈福願望選擇「平安、健康」，以及逛士林夜市，覺得夜市的大腸包小腸非常好吃，也提到在夜市看到巨大芒果，原本想買來吃，但價格讓她嚇一大跳卻步了。

事實上，這次來台的見面會中，朴信惠與粉絲們一同回顧自己的多部作品，包括《原來是美男》、《繼承者們》到今年的《低谷醫生》等，演唱多首作品OST，用甜美歌聲，溫暖大批粉絲，分享目前正在拍攝新劇《來自地獄的法官》，嘗試與過往完全不同的角色，希望大家能夠多多支持。