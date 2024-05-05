徐謀俊以演員身分出道，出身體育世家的他，2021年在《全明星運動會3》中以選秀狀元姿態備獲關注，他5日出席保養品Nature Tree品牌活動，坦言本周將迎來喪母後的第一個母親節，選擇寄情在工作上，好以沖淡思念。

徐謀俊的媽媽過去抗癌10年，無奈在去年撒手人寰，失去至親的痛讓他難受。他分享，在先前0403地震時，媽媽留下來的電視機被震倒，心情既錯愕又無奈，「我後來轉念了，媽媽一定不希望我沉溺在回憶中，所以會拿出完美的表現，榮耀在天上的祂」。

徐謀俊過去因拍攝BL劇《因為愛你》知名度大增，近期再度接下BL劇《印象.青春》拍攝邀約，與將與小鮮肉簡楨庭譜出臉紅心跳的師生戀，導演郝心翔預告會有不少「大尺度親密戲」，要影迷好好期待。徐謀俊近期也努力充實自己，好準備進入劇情角色。

談起與品牌合作的契機，徐謀俊侃侃而談：「因為媽媽去年離世，真的上了非常寶貴的一課，更明白要好好寵愛自己，並珍惜身邊的人，從生活保養做起。」