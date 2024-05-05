中國航空工業集團官方消息指出，被稱為中國新一代航空代表作、也是世界在研最大水陸兩棲飛機鯤龍AG600，於4月24日在湖北荊門漳河機場完成了水上救援模式的演示驗證。這是繼鯤龍滅火任務能力驗證後，又一重大突破，為後續AG600飛機搜救型研製提供重要技術支撐。

據《快科技》報導，此次鯤龍水上救援演示驗證包括著水救援和空投救援，演練重點驗證著水救援過程中，飛機水面低速滑行狀態下放艇、出艇、接舷收艇等關鍵過程是否順利，以及空投救援過程中空投設備使用和救生傘包投放效果。試驗過程中飛機與水面救援力量配合良好，救援實施過程流暢，確認鯤龍AG600初步完成水上救援模式驗證。

中國水陸兩棲大飛機鯤龍AG600大型特種飛機與運20大型運輸機、C919大型客機並稱3型中國國產大飛機。（圖／新華社）

報導說，通過本次演練，飛機低空低速性能和水面機動能力再一次獲得驗證，尤其是水面雙發和4發慢車順風、逆風滑行特性和轉彎特性等。此次水上救援演示驗證，是繼滅火任務能力驗證後，又一重大突破，為後續鯤龍AG600飛機搜救型研製提供重要技術支撐。

據指出，鯤龍AG600是中國首次按照民用適航標準研製的大型特種飛機，是與運20大型運輸機、C919大型客機並稱的3型國產大飛機之一，可滿足中國森林滅火和水上救援的需求。它是首款中國自主研製的大型水陸兩棲飛機，也是目前世界上最大的一款。

鯤龍水上救援演示驗證包括著水救援和空投救援，試驗過程中飛機與水面救援力量配合良好，救援實施過程流暢。（圖／快科技）

報導表示，鯤龍AG-600在執行森林滅火任務時，可在20秒內汲水12噸，飛機可在水源與火場之間多次往返，投水滅火。在執行水上救援任務時，飛機最低穩定飛行高度50米，並可在水面上停泊實施救援行動，一次最多可救護50名遇險人員。

鯤龍AG-600水陸兩棲飛機採用了單船身、懸臂上單翼佈局型式；選裝4台WJ6發動機，採用前3點可收放式起落架。上半身是飛機，下半身是輪船的鯤龍號，最大起飛重量60噸，最小平飛速度220公里每小時，航程4500公里，具備優越的低空、低速、短距起降性能，主要用於大型滅火和水上救援，性能達到世界先進水準。