立法院國防外交委員會召委馬文君16日將帶隊考察太平島，國民黨、民眾黨共20位立委參與，民進黨立委則全數未登記，立法院副院長江啟臣直言，捍衛國家領土主權，做國軍最大後盾，不應有朝野之分、黨派之別，不論是什麼時間、方式，只要能夠用行動捍衛國家主權、團結中華民國，他絕對義不容辭。

江啟臣表示，國防部每年舉辦的「全民國防教育南沙研習營」指出，該活動邀請全國從事全民國防教育課程的教師、國內大專院校學生前往「太平島」，目的在於宣示國家南海主權，見證官兵偵巡護漁辛勞，深耕國土主權意識，擴大全民國防教育成效。

「國防部都希望邀請學生老師登島宣示領土主權，即使在2022年美國眾議院議長裴洛西訪臺後，整個區域情勢緊張升高，國防部去年、今年也都未停辦」江啟臣表示，該活動也都是在4至7月舉行，質疑這難道也是為複雜的南海情勢添亂、在替中國大陸助威、對外釋放錯誤訊息？

江啟臣表示，太平島是我國領土，毋庸置疑，宣示主權、登島視察、慰勞官兵，更是國家的責任與義務。若以該地局勢緊張維護和平為由而放棄，面對多變的台海與印太情勢，難道就要放棄中華民國是主權獨立國家的主張？尊重總統及行政院是否前往的決定，但立法院前往考察建設、了解防務、慰勞官兵，就是傳達全體國人對領土主權的堅持，以及對前線官兵的支持。

江啟臣認為，過去歷任總統都公開宣示太平島是我國領土、絕不退讓，過去立法院也都有不分朝野黨派的委員共同前往考察，而前往的時間、方式都是由國防部通盤考量和安排，所有委員也都配合，因為大家的目的一致，就是要前往宣示領土主權、考察防務、慰勞前線官兵。