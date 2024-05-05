內政部長林右昌日前宣布，行政院將在2日行政院會中討論《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》修正草案，內政部報院版本將議員助理補助費定額調高6萬；議員為民服務費部分，直轄市議員每人每月4萬、縣市議員每人每月2萬。媒體人黃揚明強調，地方議員公費助理長期偏低，已24年未曾調整，無法與時俱進，引發地方議會聯手倡議修法，也是本屆立院不分朝野願意支持的法案，綠媒大可不必逢藍必反。

「逢藍必反大可不必！」黃揚明今(5日)發文提到，今年3月11日綠媒的頭版新聞有這麼一條：「錢坑法案！藍委提案修法，每月多12萬議員公費助理支出，恐年增13億」。副標還提及：「村里長也擬可領春節慰問金等，支出估增9.5億元」，該報導抨擊國民黨立委鄭天財所提的《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》部分條文修正草案是錢坑法案，初估每年將增加22.6億餘元支出，引發「慷國庫之慨」爭議。

「當時，我看到這報導就覺得莫名其妙！」黃揚明指出，因為地方議員公費助理長期偏低，直轄市議員每月總額24萬元、非直轄市縣市議員每月總額8萬元，已24年未曾調整；非六都縣市議員每月僅編列8萬元，僅能聘2人，因為若聘3人就會達不到法定基本工資而公然違法，這種無法與時代進步的法定待遇，引發地方議會聯手倡議修法，這也是本屆立法院不分朝野願意支持的法案之一。

黃揚明表示，目前立法院共有40個不分藍綠白立委提出的《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》修法草案，在議員助理薪資調整的幅度內容幾乎都與鄭天財版本差不多，當初綠媒拿鄭天財的版本修理，實在說不過去，尤其鄭天財的版本並非最早提出，在他之前也有民進黨立委同樣提出相同額度的議員助理加薪案，只有村里長春節慰問金是鄭天財率先提出。

黃揚明強調，5月2日行政院會也通過政院版的《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》修法草案，同樣調整議員公費助理薪資、增加村里長春節慰問金，雖然額度沒有比多數立委版本高，但內政部估算若依行政院版本通過，每年增加支出總額為16.74億元。（立委修法版本幾乎都是直轄市議員助理每月總額增12萬元、縣市議員每月增8萬元；政院版本是所有議員助理每月總額均增加6萬元，並增加20％提供加班費、資遣費、勞健保、提撥勞退等費用，另外議員的為民服務費也略微調增）。

黃揚明直言，立委版本每年增加22億餘元、政院版本每年增加16億餘元支出，兩者差距約6億元。但是綠媒5月3日週五對行政院會通過該草案的報導，就沒再批評這是錢坑法案了。這就是逢藍必反的最佳例證，這只會讓社會失去理性討論政策的空間。當然，當不少藍委都連署支持包括鄭天財、高金素梅、傅崐萁、盧縣一等立委提出的村里長增設春節慰問金版本時，去酸言酸語說內政部提出的政院版本是綁樁，同樣大可不必。