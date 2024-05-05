近日大陸21歲陪玩男子「胖貓」輕生引發巨大關注，網傳胖貓與27歲女友相戀期間，男方給了女方51萬人民幣（約227萬新台幣），女方卻不願意和男方結婚而斷崖式分手，讓男方崩潰輕生；大陸女星趙櫻子針對此事發聲，沒想到卻被網友認為是要蹭熱度。

大陸33歲女星趙櫻子針對近期的事件發聲，直言：「不好意思，作為藝人我今天想占用一下公共資源，因為這個事必須要被更多的人知道，而不是跟冷冷江水一樣沉默」，她表示看到了胖貓這個男生發生的事情，「一個這麼優秀的男孩，一個散發著愛的男孩，但是愛一定要愛的明白、愛的清醒，真的真的很希望大家在擁抱愛之前，一定要先愛自己，所有的人都要認可自己，可以自私一點，不違背本心及真實，不強求別人和自己及尊重，要允許一切發生及成熟，接納自己及自信，所以在每個人能力不同的時候，你力所能及的小事就是愛惜自己，不要讓自己的精神掌控在別人的目的裡」。

她認為：「真正愛你的人，總想把最好的一切都給對方，根本不會捨不得，只怕給不夠」，她建議如果錯付了真心，要及時抽身不要越陷越深，一定要留時間給自己，愛自己才是終身浪漫的開始，最後她寫下祝語：「祝純愛戰士，一路走好」，同時在文案寫下「她自以為手段高明，不過是他心甘情願，辜負真心的人真的該吞一萬根針」。

影片衝上熱搜後，不少網友卻認為她是為了紅蹭熱度：「那麼多女生被家暴致死怎麼沒見妳發聲呢小姐姐」、「妳火不了是有原因的」、「什麼流量都蹭啊妳」、「求腦子空空教程，求媚男教程」、「妳瘋了吧」。

譚竹方面則稱胖貓因為小事冷暴力，還有輕生念頭，當時兩人在一起一個月，女方勸他不要做傻事，在一起後時常吵架，都是女方先低頭，期間女方提出的見面要求都被拒絕，男方某天因家人不贊同提分手，女方把錢全還回去就分手了。

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